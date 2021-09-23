ТАСС: члены экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли

Информированный источник «Интерфакса» также сообщил, что экипаж искали с воздуха с помощью оптики, однако выживших не заметили. Спасатели пешком идут к месту крушения самолета, однако из-за сложного рельефа группа может прийти на место через несколько часов. «Спасатели после прибытия на место смогут достоверно установить, удалось ли кому-то спастись или нет», — отметил источник.