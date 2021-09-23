ТАСС: члены экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли
Экипаж самолета Ан-26, который потерпел крушение 22 сентября в Хабаровском крае, по предварительным данным, погиб, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На борту было шесть членов экипажа.
Информированный источник «Интерфакса» также сообщил, что экипаж искали с воздуха с помощью оптики, однако выживших не заметили. Спасатели пешком идут к месту крушения самолета, однако из-за сложного рельефа группа может прийти на место через несколько часов. «Спасатели после прибытия на место смогут достоверно установить, удалось ли кому-то спастись или нет», — отметил источник.
Самолет Ан-26 пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска 22 сентября в 18.45 по местному времени. Согласно предварительным данным, на борту находился летный состав из шести человек. Воздушное судно совершало технический полет. Обломки самолета были обнаружены сегодня утром. По уточненным данным, самолет был обнаружен в районе горы Хребтова высотой более 900 м.