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МЧС обнаружило обломки пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26

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Спасатели обнаружили с вертолета обломки пропавшего в среду в Хабаровском крае самолета Ан-26, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

«Самолет обнаружен в верховьях сопки в районе поселка Корфовский», — сказал сотрудник пресс-службы. По данным МЧС, самолет потерпел крушение, потому что видны его обломки.

По уточненным данным, самолет был обнаружен в районе горы Хребтова высотой более 900 м. К месту крушения самолета выдвигается наземная группировка сил и средств РСЧС, спасатели МЧС. О судьбе экипажа пока ничего не известно.

Самолет Ан-26 пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска 22 сентября в 18.45 по местному времени. Согласно предварительным данным, на борту находился летный состав из шести человек. Воздушное судно совершало технический полет.

Ранее по теме: МЧС усилило группировку сил для поиска пропавшего Ан-26

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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