МЧС обнаружило обломки пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26
Спасатели обнаружили с вертолета обломки пропавшего в среду в Хабаровском крае самолета Ан-26, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МЧС по региону.
«Самолет обнаружен в верховьях сопки в районе поселка Корфовский», — сказал сотрудник пресс-службы. По данным МЧС, самолет потерпел крушение, потому что видны его обломки.
По уточненным данным, самолет был обнаружен в районе горы Хребтова высотой более 900 м. К месту крушения самолета выдвигается наземная группировка сил и средств РСЧС, спасатели МЧС. О судьбе экипажа пока ничего не известно.
Самолет Ан-26 пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска 22 сентября в 18.45 по местному времени. Согласно предварительным данным, на борту находился летный состав из шести человек. Воздушное судно совершало технический полет.