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МЧС усилило группировку сил для поиска пропавшего Ан-26

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МЧС усилило группировку сил, направленных на поиск пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«МЧС России усилило группировку по поиску пропавшего с радаров самолета в Хабаровске. Аэромобильная группировка МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС продолжает поиски самолета Ан-26, с которым ранее была потеряна связь. Спасателями ведется осмотр таежной местности, организовано сосредоточение группировки сил и средств. Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники», — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что поиски самолета осложнены неблагоприятными условиями и темным временем суток.

«С наступлением светлого времени суток будут привлечены все силы и средства группировки для обследования местности. При благоприятных метеоусловиях планируется задействовать авиацию», — добавили в МЧС.

Самолет Ан-26, по данным ведомства, пропал с радаров в 38 км от аэропорта города Хабаровска в 18.45 по местному времени. Согласно предварительным данным, на борту находился летный состав из шести человек. Воздушное судно совершало технический полет.

6 июля потерпел крушение самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Обломки самолета были найдены в 3,8 км от аэропорта, сообщало МЧС. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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