МЧС усилило группировку сил для поиска пропавшего Ан-26
МЧС усилило группировку сил, направленных на поиск пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
«МЧС России усилило группировку по поиску пропавшего с радаров самолета в Хабаровске. Аэромобильная группировка МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС продолжает поиски самолета Ан-26, с которым ранее была потеряна связь. Спасателями ведется осмотр таежной местности, организовано сосредоточение группировки сил и средств. Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники», — говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве подчеркнули, что поиски самолета осложнены неблагоприятными условиями и темным временем суток.
«С наступлением светлого времени суток будут привлечены все силы и средства группировки для обследования местности. При благоприятных метеоусловиях планируется задействовать авиацию», — добавили в МЧС.
Самолет Ан-26, по данным ведомства, пропал с радаров в 38 км от аэропорта города Хабаровска в 18.45 по местному времени. Согласно предварительным данным, на борту находился летный состав из шести человек. Воздушное судно совершало технический полет.
6 июля потерпел крушение самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Обломки самолета были найдены в 3,8 км от аэропорта, сообщало МЧС. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.