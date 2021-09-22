МЧС усилило группировку сил для поиска пропавшего Ан-26

«МЧС России усилило группировку по поиску пропавшего с радаров самолета в Хабаровске. Аэромобильная группировка МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС продолжает поиски самолета Ан-26, с которым ранее была потеряна связь. Спасателями ведется осмотр таежной местности, организовано сосредоточение группировки сил и средств. Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники», — говорится в сообщении МЧС.