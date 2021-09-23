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СК начал проверку из-за гибели главы управления ведомства по Пермскому краю

Ведомости

Центральный аппарат Следственного комитета (СК) России начал проверку по факту гибели руководителя следственного управления (СУ) СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

«По факту гибели руководителя следственного управления СК по Пермскому краю полковника юстиции С. Ю. Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка», — сказала она.

Ранее источник агентства сообщил, что глава следственного управления СК по Пермскому краю покончил собой. Согласно предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано с работой, в том числе с происшествием в Пермском государственном научно-исследовательском университете. 20 сентября на вуз напал стрелок, погибли шесть человек, а еще 34 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Нападавший был обезврежен и задержан в тот же день.

Сарапульцев возглавил следственное управление СК по Пермскому краю в 2018 г.

Ранее по теме: СМИ сообщили о смерти главы управления СК по Пермскому краю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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