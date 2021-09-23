СК начал проверку из-за гибели главы управления ведомства по Пермскому краю

Ранее источник агентства сообщил, что глава следственного управления СК по Пермскому краю покончил собой. Согласно предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано с работой, в том числе с происшествием в Пермском государственном научно-исследовательском университете. 20 сентября на вуз напал стрелок, погибли шесть человек, а еще 34 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Нападавший был обезврежен и задержан в тот же день.