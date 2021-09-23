СК начал проверку из-за гибели главы управления ведомства по Пермскому краю
Центральный аппарат Следственного комитета (СК) России начал проверку по факту гибели руководителя следственного управления (СУ) СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
«По факту гибели руководителя следственного управления СК по Пермскому краю полковника юстиции С. Ю. Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка», — сказала она.
Ранее источник агентства сообщил, что глава следственного управления СК по Пермскому краю покончил собой. Согласно предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано с работой, в том числе с происшествием в Пермском государственном научно-исследовательском университете. 20 сентября на вуз напал стрелок, погибли шесть человек, а еще 34 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Нападавший был обезврежен и задержан в тот же день.
Сарапульцев возглавил следственное управление СК по Пермскому краю в 2018 г.