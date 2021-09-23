Госдума планирует рассмотреть 90 законопроектов уже в октябре

ЦИК 21 сентября опубликовал результаты выборов в нижнюю палату парламента, прошедших 17-19 сентября, по итогам обработки 100% голосов. Наибольшее число голосов получила «Единая Россия» — 49,82%. Также порог в 5% для прохождения в Думу преодолели четыре партии: КПРФ набрала 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%. Таким образом, «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата в Госдуме (при конституционном большинстве в 300 мест), КПРФ — 57 мандатов, партия «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, партия «Новые люди» — 13 мандатов,