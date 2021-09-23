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Госдума планирует рассмотреть 90 законопроектов уже в октябре

Ведомости

Более 90 законопроектов будут готовы для рассмотрения Госдумой в октябре, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24». 

«А дальше уже Дума следующего созыва рассмотрит их, по-своему сформирует повестку, но порядка 93 законопроектов будут готовы к рассмотрению в октябре», - сказал он. 

Первое заседание Госдумы VII созыва запланировано на 12 октября, сообщила пресс-служба «Единой России». Фракция предложит кандидатуры в руководящие органы нижней палаты парламента на заседании руководящих органов партии, которое может пройти 5 октября. 

ЦИК 21 сентября опубликовал результаты выборов в нижнюю палату парламента, прошедших 17-19 сентября, по итогам обработки 100% голосов. Наибольшее число голосов получила «Единая Россия» — 49,82%. Также порог в 5% для прохождения в Думу преодолели четыре партии: КПРФ набрала 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%. Таким образом, «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата в Госдуме (при конституционном большинстве в 300 мест), КПРФ — 57 мандатов, партия «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, партия «Новые люди» — 13 мандатов,

Ранее по теме: ЦИК опубликовал распределение депутатских мандатов по итогам выборов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных