Госдума планирует рассмотреть 90 законопроектов уже в октябре
Более 90 законопроектов будут готовы для рассмотрения Госдумой в октябре, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».
«А дальше уже Дума следующего созыва рассмотрит их, по-своему сформирует повестку, но порядка 93 законопроектов будут готовы к рассмотрению в октябре», - сказал он.
Первое заседание Госдумы VII созыва запланировано на 12 октября, сообщила пресс-служба «Единой России». Фракция предложит кандидатуры в руководящие органы нижней палаты парламента на заседании руководящих органов партии, которое может пройти 5 октября.
ЦИК 21 сентября опубликовал результаты выборов в нижнюю палату парламента, прошедших 17-19 сентября, по итогам обработки 100% голосов. Наибольшее число голосов получила «Единая Россия» — 49,82%. Также порог в 5% для прохождения в Думу преодолели четыре партии: КПРФ набрала 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%. Таким образом, «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата в Госдуме (при конституционном большинстве в 300 мест), КПРФ — 57 мандатов, партия «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, партия «Новые люди» — 13 мандатов,