Правительство выделит 100 млн рублей на испытания «Спутника V» среди подростков

5 июля в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12-17 лет. Добровольцам делают прививки тем же препаратом, который используется для взрослых, но в меньшей дозировке. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщал, что вакцинация подростков должна была начаться до 20 сентября. При этом Министерство здравоохранения сообщило о получении пакета документов на регистрацию вакцины для подростков 23 сентября. Сообщалось, что их отправят на экспертизу.