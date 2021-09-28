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Правительство выделит 100 млн рублей на испытания «Спутника V» среди подростков

Ведомости

Правительство выделит в этом году 100,6 млн руб. на третью фазу клинических испытаний «Спутника V» среди подростков от 12 до 17 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В нем говорится, что на проведение третьей фазы клинического исследования лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» с участием 3000 добровольцев возрастной группы 12-17 лет необходимо выделить 100 605,2 тыс. руб. Средства направят Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Поручение проконтролировать целевое и эффективное расходование выделенных средств дано Минздраву. Он должен подготовить доклад о результатах до 1 марта 2022 года. Отмечается, что поручения даны в целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

5 июля в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12-17 лет. Добровольцам делают прививки тем же препаратом, который используется для взрослых, но в меньшей дозировке. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщал, что вакцинация подростков должна была начаться до 20 сентября. При этом Министерство здравоохранения сообщило о получении пакета документов на регистрацию вакцины для подростков 23 сентября. Сообщалось, что их отправят на экспертизу.

Ранее по теме: Минздрав получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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