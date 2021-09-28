В Чувашии приостановили проведение массовых мероприятий и закрыли ТЦ

По данным оперштаба, в целом по России на 28 сентября зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса с начала пандемии. За 24 часа от инфекции погибли 852 человека. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 сентября — 828 смертей. Общее число умерших от COVID-19 в России достигло 205 531. В течение суток инфекция подтвердилась еще у 21 559 человек. Показатель опустился ниже 22 000 впервые с 24 сентября. Таким образом, в целом за время пандемии COVID-19 выявили у 7 464 708 россиян.