В Чувашии приостановили проведение массовых мероприятий и закрыли ТЦ
В Чувашии ввели временный запрет на культурно-массовые мероприятия с очным присутствием граждан, а также оказание услуг в торговых центрах и предприятиях общепита из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Из-за ухудшения эпидобстановки вводится запрет на любые массовые мероприятия с очным присутствием граждан. Приостанавливается и оказание услуг в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, на аттракционах в помещениях и в других местах массового посещения граждан», — говорится в сообщении. Конкретного срока ограничений не приводится, отмечается, что они будут действовать «до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки»
Ранее сегодня в Пермском крае власти ввели обязательные QR-коды о наличии прививки от коронавируса или иммунитета при посещении спортивных соревнований, театров, концертных залов, кинотеатров, цирка и туристических мероприятий. В Удмуртии эту меру распространили также на общепит как альтернативу сокращению заполненности залов на 50%.
По данным оперштаба, в целом по России на 28 сентября зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса с начала пандемии. За 24 часа от инфекции погибли 852 человека. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 сентября — 828 смертей. Общее число умерших от COVID-19 в России достигло 205 531. В течение суток инфекция подтвердилась еще у 21 559 человек. Показатель опустился ниже 22 000 впервые с 24 сентября. Таким образом, в целом за время пандемии COVID-19 выявили у 7 464 708 россиян.