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В Чувашии приостановили проведение массовых мероприятий и закрыли ТЦ

Ведомости

В Чувашии ввели временный запрет на культурно-массовые мероприятия с очным присутствием граждан, а также оказание услуг в торговых центрах и предприятиях общепита из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Из-за ухудшения эпидобстановки вводится запрет на любые массовые мероприятия с очным присутствием граждан. Приостанавливается и оказание услуг в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, на аттракционах в помещениях и в других местах массового посещения граждан», — говорится в сообщении. Конкретного срока ограничений не приводится, отмечается, что они будут действовать «до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки»

Ранее сегодня в Пермском крае власти ввели обязательные QR-коды о наличии прививки от коронавируса или иммунитета при посещении спортивных соревнований, театров, концертных залов, кинотеатров, цирка и туристических мероприятий. В Удмуртии эту меру распространили также на общепит как альтернативу сокращению заполненности залов на 50%.

По данным оперштаба, в целом по России на 28 сентября зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса с начала пандемии. За 24 часа от инфекции погибли 852 человека. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 сентября — 828 смертей. Общее число умерших от COVID-19 в России достигло 205 531. В течение суток инфекция подтвердилась еще у 21 559 человек. Показатель опустился ниже 22 000 впервые с 24 сентября. Таким образом, в целом за время пандемии COVID-19 выявили у 7 464 708 россиян. 

Ранее по теме: Пермский край и Удмуртия вернули QR-коды из-за роста заболеваемости коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных