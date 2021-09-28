Пермский край и Удмуртия вернули QR-коды из-за роста заболеваемости коронавирусом
В Пермском крае власти ввели обязательные QR-коды о наличии прививки от коронавируса или иммунитета при посещении спортивных соревнований, театров, концертных залов, кинотеатров, цирка и туристических мероприятий. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации региона.
Предлагавшееся неделей ранее введение кодов также для фитнес-клубов пока отложено, общепита эти меры также не коснулись. За последние сутки в Пермском крае выявили 473 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся в регионе достигло 100 590 человек, вакцинировано более 626 тыс. человек.
Пресс-служба правительства Удмуртии также сообщает, что по итогам совещания регионального оперштаба принято решение с 29 октября ограничить наполняемость залов и террас общепита 50%, исключая случаи наличия у всех посетителей QR-кода.
С 5 октября посещение зрителями массовых спортивных и культурных мероприятий, посещение театров, кинотеатров в Удмуртии разрешается лишь при наличии QR-кода сертификата вакцинации или отрицательного результата ПЦР, взятого не позднее чем за 72 часа. Кроме того, с 29 сентября в ТЦ, ресторанах и фудкортах должен быть введен обязательный контроль температуры посетителей. Эти меры правительство региона обосновывает ростом заболеваемости (+229 новых случаев за сутки) и практически полным заполнением коечного фонда (в стационарах республики осталось 44 свободных места).
27 сентября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ввел в регионе QR-коды для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров.
По данным оперштаба, в целом по России на 28 сентября зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса с начала пандемии. За 24 часа от инфекции погибли 852 человека. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 сентября — 828 смертей. Общее число умерших от COVID-19 в России достигло 205 531. В течение суток инфекция подтвердилась еще у 21 559 человек. Показатель опустился ниже 22 000 впервые с 24 сентября. Таким образом, в целом за время пандемии COVID-19 выявили у 7 464 708 россиян.