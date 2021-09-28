Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Пермский край и Удмуртия вернули QR-коды из-за роста заболеваемости коронавирусом

Ведомости

В Пермском крае власти ввели обязательные QR-коды о наличии прививки от коронавируса или иммунитета при посещении спортивных соревнований, театров, концертных залов, кинотеатров, цирка и туристических мероприятий. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации региона.

Предлагавшееся неделей ранее введение кодов также для фитнес-клубов пока отложено, общепита эти меры также не коснулись. За последние сутки в Пермском крае выявили 473 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся в регионе достигло 100 590 человек, вакцинировано более 626 тыс. человек.

Пресс-служба правительства Удмуртии также сообщает, что по итогам совещания регионального оперштаба принято решение с 29 октября ограничить наполняемость залов и террас общепита 50%, исключая случаи наличия у всех посетителей QR-кода.

С 5 октября посещение зрителями массовых спортивных и культурных мероприятий, посещение театров, кинотеатров в Удмуртии разрешается лишь при наличии QR-кода сертификата вакцинации или отрицательного результата ПЦР, взятого не позднее чем за 72 часа. Кроме того, с 29 сентября в ТЦ, ресторанах и фудкортах должен быть введен обязательный контроль температуры посетителей. Эти меры правительство региона обосновывает ростом заболеваемости (+229 новых случаев за сутки) и практически полным заполнением коечного фонда (в стационарах республики осталось 44 свободных места).

27 сентября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ввел в регионе QR-коды для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров.

По данным оперштаба, в целом по России на 28 сентября зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса с начала пандемии. За 24 часа от инфекции погибли 852 человека. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 сентября — 828 смертей. Общее число умерших от COVID-19 в России достигло 205 531. В течение суток инфекция подтвердилась еще у 21 559 человек. Показатель опустился ниже 22 000 впервые с 24 сентября. Таким образом, в целом за время пандемии COVID-19 выявили у 7 464 708 россиян. 

Ранее по теме: В Самарской области введут QR-коды для входа в учреждения культуры и фитнес-центры

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных