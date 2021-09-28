Суд арестовал организатора смертельного восхождения на Эльбрус
Суд арестовал на два месяца организатора восхождения на Эльбрус, в результате которого погибли пять человек, сообщает управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.
«Суд счел убедительными доводы следствия о необходимости избрания обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей и удовлетворил ходатайство, заключив обвиняемого мод стражу на два месяца», — говорится в сообщении.
Накануне обвиняемый пришел с явкой с повинной и дал признательные показания следователям. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц),
По данным МЧС, группа альпинистов из 19 человек на Эльбрусе на высоте 5400 м 23 сентября попросила о помощи во время восхождения из-за ухудшения погоды. В тот же вечер началась поисково-спасательная операция. В ходе нее порывы ветра на Эльбрусе достигали 40-70 м/с, шел мокрый снег, температура опустилась до -20 градусов, видимость составляла не более одного метра.
Погода начала портиться еще при восхождении туристов на гору, из-за чего четверо из 23 вышедших отказались от маршрута. Пурга началась около 14.00 мск. Альпинисты начали спускаться с горы и разделились по решению гидов. МЧС удалось спасти 14 человек, пятеро альпинистов погибли. 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике.