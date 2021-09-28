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Суд арестовал организатора смертельного восхождения на Эльбрус

Ведомости

Суд арестовал на два месяца организатора восхождения на Эльбрус, в результате которого погибли пять человек, сообщает управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

«Суд счел убедительными доводы следствия о необходимости избрания обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей и удовлетворил ходатайство, заключив обвиняемого мод стражу на два месяца», — говорится в сообщении.

Накануне обвиняемый пришел с явкой с повинной и дал признательные показания следователям. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц),

По данным МЧС, группа альпинистов из 19 человек на Эльбрусе на высоте 5400 м 23 сентября попросила о помощи во время восхождения из-за ухудшения погоды. В тот же вечер началась поисково-спасательная операция. В ходе нее порывы ветра на Эльбрусе достигали 40-70 м/с, шел мокрый снег, температура опустилась до -20 градусов, видимость составляла не более одного метра.

Погода начала портиться еще при восхождении туристов на гору, из-за чего четверо из 23 вышедших отказались от маршрута. Пурга началась около 14.00 мск. Альпинисты начали спускаться с горы и разделились по решению гидов. МЧС удалось спасти 14 человек, пятеро альпинистов погибли. 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике.

Ранее по теме: Организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной после гибели пяти человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных