Суд арестовал организатора смертельного восхождения на Эльбрус

По данным МЧС, группа альпинистов из 19 человек на Эльбрусе на высоте 5400 м 23 сентября попросила о помощи во время восхождения из-за ухудшения погоды. В тот же вечер началась поисково-спасательная операция. В ходе нее порывы ветра на Эльбрусе достигали 40-70 м/с, шел мокрый снег, температура опустилась до -20 градусов, видимость составляла не более одного метра.