Ученые нашли причину осложнений со здоровьем глаз после COVID-19
Группа ученых из Института Макса Планка в Германии выявила, что коронавирус может проникать в глаза и инфицировать фоторецепторы и нервные клетки сетчатки глаза, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование.
Ученые в ходе исследования подвергли клетки сетчатки глаза воздействию коронавируса. Специалисты выяснили, что коронавирус инфицирует клетки и проникает в сетчатку глаза. В фоторецепторах и нервных клетках сетчатки глаз нашли вирусные зоны, где коронавирус размножался. По мнению ученых, именно это может быть одной из причин жалоб пациентов, переболевших COVID-19, на зрение.
Такое явление может быть связано с воздействием коронавируса на воспалительные гены, в том числе медиатор заживления слизистых оболочек, который связан с воспалением сетчатки глаза и деградацией фоторецепторов. Повышенная экспрессия этих генов может быть результатом иммунного ответа организма на заражение.
Также специалисты выяснили, что антитела, которые блокируют мембранный белок ACE2, уменьшают инфицирование клеток сетчатки. Поэтому для лечения осложнений глаз не нужны особые препараты – подойдут антивирусные препараты, которые блокируют ACE2. После введения в инфицированные ткани сетчатки антител против ACE2 количество белков хантавируса SARS-CoV-2 в клетках значительно снизилось.