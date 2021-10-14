Ученые нашли причину осложнений со здоровьем глаз после COVID-19

Ученые в ходе исследования подвергли клетки сетчатки глаза воздействию коронавируса. Специалисты выяснили, что коронавирус инфицирует клетки и проникает в сетчатку глаза. В фоторецепторах и нервных клетках сетчатки глаз нашли вирусные зоны, где коронавирус размножался. По мнению ученых, именно это может быть одной из причин жалоб пациентов, переболевших COVID-19, на зрение.