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В Роспотребнадзоре оценили длительность течения COVID-19

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Пациенты болеют COVID-19 в среднем 11 дней, но некоторые выздоравливают за пару дней, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на врачей Роспотребнадзора.

«У пациентов этот период может составлять от всего одного-двух дней до 21-28 и более. На поздних сроках, после 14-го дня, продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной. В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», — сообщила замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Длительность болезни зависит от своевременного и правильного лечения и от особенностей организма, уточнила младший научный сотрудник клинического отдела института Дарья Хавкина. Врачи подчеркнули, что вакцинированные пациенты переносят коронавирус гораздо быстрее, чем невакцинированные.

8 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее говорил, что ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная и продолжает ухудшаться. Под наблюдением врачей находятся более 1 млн пациентов с коронавирусом. Министр отметил, что всем, кто переболел COVID-19, нужно пройти углубленную диспансеризацию. После лечения коронавируса у пациентов может наблюдаться токсической поражение печени.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что локдаун в России вводиться не будет. Рост заболеваемости в сентябре, по ее оценке, составил 31% и «сразу начал с высоких цифр», так что суточные случаи могут достичь отметки в 30 000 заболевших. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что локдаун является нежелательным сценарием для российских регионов.

Ранее по теме: Мурашко заявил о крайне напряженной ситуации с коронавирусом в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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