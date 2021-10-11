В Роспотребнадзоре оценили длительность течения COVID-19
Пациенты болеют COVID-19 в среднем 11 дней, но некоторые выздоравливают за пару дней, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на врачей Роспотребнадзора.
«У пациентов этот период может составлять от всего одного-двух дней до 21-28 и более. На поздних сроках, после 14-го дня, продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной. В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», — сообщила замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Длительность болезни зависит от своевременного и правильного лечения и от особенностей организма, уточнила младший научный сотрудник клинического отдела института Дарья Хавкина. Врачи подчеркнули, что вакцинированные пациенты переносят коронавирус гораздо быстрее, чем невакцинированные.
8 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее говорил, что ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная и продолжает ухудшаться. Под наблюдением врачей находятся более 1 млн пациентов с коронавирусом. Министр отметил, что всем, кто переболел COVID-19, нужно пройти углубленную диспансеризацию. После лечения коронавируса у пациентов может наблюдаться токсической поражение печени.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что локдаун в России вводиться не будет. Рост заболеваемости в сентябре, по ее оценке, составил 31% и «сразу начал с высоких цифр», так что суточные случаи могут достичь отметки в 30 000 заболевших. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что локдаун является нежелательным сценарием для российских регионов.