В Роспотребнадзоре оценили длительность течения COVID-19

«У пациентов этот период может составлять от всего одного-двух дней до 21-28 и более. На поздних сроках, после 14-го дня, продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной. В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», — сообщила замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.