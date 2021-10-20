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Сергея Безрукова госпитализировали с коронавирусом

Ведомости

Актер Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram. По словам артиста, болезнь протекает в легкой форме.

«Дорогие мои! Ну вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного. Не переживайте, всё под контролем, переношу легко», — написал он. Спектакли с участием Безрукова будут перенесены на другие даты. 

Сергей Безруков — российский актер театра и кино, лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997 г.), народный артист РФ (2008 г.). Художественный руководитель Московского губернского театра с 2014 г. Сыграл главные роли в сериалах «Бригада» и «Участок», снимался в фильмах «Мастер и Маргарита», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных