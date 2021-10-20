Сергея Безрукова госпитализировали с коронавирусом
Актер Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram. По словам артиста, болезнь протекает в легкой форме.
«Дорогие мои! Ну вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного. Не переживайте, всё под контролем, переношу легко», — написал он. Спектакли с участием Безрукова будут перенесены на другие даты.
Сергей Безруков — российский актер театра и кино, лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997 г.), народный артист РФ (2008 г.). Художественный руководитель Московского губернского театра с 2014 г. Сыграл главные роли в сериалах «Бригада» и «Участок», снимался в фильмах «Мастер и Маргарита», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и др.