Наталия Орейро получила российское гражданство
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро и ее сын получили гражданство России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
«Постановляю принять в гражданство РФ следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 г. в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 г. в Аргентине», — говорится в документе.
Ранее, в июне прошлого года, Орейро рассказала в интервью ТАССу, что подала документы на получение российского гражданства. По ее словам, все началось после того, как в программе «Вечерний Ургант» она назвала себя «самой русской среди иностранок» и пошутила, что Путину следует дать ей гражданство. После этого ее спросили, действительно ли она хочет этого. Дав положительный ответ, Орейро заполнила соответствующие документы.
Наталия Орейро получила известность благодаря роли в аргентинском телесериале «Дикий ангел». Также она выпустила четыре музыкальных альбома. С 2001 г. артистка регулярно посещает Россию с гастролями. Кроме того, Орейро является послом доброй воли в детском фонде ООН ЮНИСЕФ в Рио-де-ла-Плата.