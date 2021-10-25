Наталия Орейро получила российское гражданство

Ранее, в июне прошлого года, Орейро рассказала в интервью ТАССу, что подала документы на получение российского гражданства. По ее словам, все началось после того, как в программе «Вечерний Ургант» она назвала себя «самой русской среди иностранок» и пошутила, что Путину следует дать ей гражданство. После этого ее спросили, действительно ли она хочет этого. Дав положительный ответ, Орейро заполнила соответствующие документы.