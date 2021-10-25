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Наталия Орейро получила российское гражданство

Ведомости

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро и ее сын получили гражданство России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

«Постановляю принять в гражданство РФ следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 г. в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 г. в Аргентине», — говорится в документе. 

Ранее, в июне прошлого года, Орейро рассказала в интервью ТАССу, что подала документы на получение российского гражданства. По ее словам, все началось после того, как в программе «Вечерний Ургант» она назвала себя «самой русской среди иностранок» и пошутила, что Путину следует дать ей гражданство. После этого ее спросили, действительно ли она хочет этого. Дав положительный ответ, Орейро заполнила соответствующие документы. 

Наталия Орейро получила известность благодаря роли в аргентинском телесериале «Дикий ангел». Также она выпустила четыре музыкальных альбома. С 2001 г. артистка регулярно посещает Россию с гастролями. Кроме того, Орейро является послом доброй воли в детском фонде ООН ЮНИСЕФ в Рио-де-ла-Плата.

Ранее по теме: Наталия Орейро подала документы на российское гражданство

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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