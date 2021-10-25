РФС объявил расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи
Вратарь норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин и нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев вошли в расширенный состав российской сборной на два последних матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 г., сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Всего в расширенный состав вошел 41 футболист, окончательный список игроков на ноябрьские матчи российской сборной станет известен 1 ноября.
⚡ Расширенный состав сборной на решающие матчи отбора на ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии! pic.twitter.com/HjgETY0vmp— Сборная России (@TeamRussia) October 25, 2021
Вызов в команду не получил нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Главный тренер сборной Валерий Карпин, комментируя отсутствие футболиста в списке приглашенных игроков, заявил, что это является решением тренерского штаба команды, а не самого игрока.
Следующий матч российской сборной состоится 11 ноября против команды Кипра. 14 ноября команда России встретится с Хорватией в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира. Первая игра состоится в России, вторая — в гостях.
По итогам восьми туров группы Н российская команда занимает первую строчку с 19 очками. На втором месте — сборная Хорватии с 17 очками.