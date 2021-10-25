РФС объявил расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи

Вызов в команду не получил нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Главный тренер сборной Валерий Карпин, комментируя отсутствие футболиста в списке приглашенных игроков, заявил, что это является решением тренерского штаба команды, а не самого игрока.