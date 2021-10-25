Попова отказалась назвать нерабочие дни локдауном
Предстоящий период нерабочих дней в России — это не локдаун, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Познер» на «Первом канале».
«Эти грядущие девять дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун. Людей принуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, все. Все, что нужно сделать для разрыва цепочек [передачи коронавируса]», — цитирует ТАСС Попову,
Она также напомнила о введении нерабочих дней между майскими праздниками, что, по ее словам, позволило не развиться подъему заболеваемости и задержало его на полтора месяца.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками зарплаты. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября. 25 октября нерабочие дни начались в шести регионах России: в Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Курской и Самарской областях, а также Пермском крае. Меры приняты для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.