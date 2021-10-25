Попова отказалась назвать нерабочие дни локдауном

«Эти грядущие девять дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун. Людей принуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Вот, собственно, все. Все, что нужно сделать для разрыва цепочек [передачи коронавируса]», — цитирует ТАСС Попову,