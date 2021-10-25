СК завел дело после взрыва газа в Набережных Челнах

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. По данным МЧС, на четвертом этаже пятиэтажного дома взорвалась газовоздушная смесь. В результате были разрушены шесть квартир на двух последних этажах. Отмечалось, что под завалами могут находиться несколько человек. При этом удалось извлечь ребенка 2010 г. рождения, его состояние оценивается как средней тяжести.