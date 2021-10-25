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СК завел дело после взрыва газа в Набережных Челнах

Ведомости

Следственный комитет завел уголовное дело после взрыва газа в одном из пятиэтажных жилых многоквартирных домов в Набережных Челнах, в результате которого произошло обрушение перекрытий четвертого и пятого этажей. Об этом сообщается на сайте управления СК России по Татарстану.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего. Данные о пострадавших уточняются, отметили в СК.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. По данным МЧС, на четвертом этаже пятиэтажного дома взорвалась газовоздушная смесь. В результате были разрушены шесть квартир на двух последних этажах. Отмечалось, что под завалами могут находиться несколько человек. При этом удалось извлечь ребенка 2010 г. рождения, его состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее по теме: В Набережных Челнах произошел взрыв газа в жилом доме

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных