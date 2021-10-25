СК завел дело после взрыва газа в Набережных Челнах
Следственный комитет завел уголовное дело после взрыва газа в одном из пятиэтажных жилых многоквартирных домов в Набережных Челнах, в результате которого произошло обрушение перекрытий четвертого и пятого этажей. Об этом сообщается на сайте управления СК России по Татарстану.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего. Данные о пострадавших уточняются, отметили в СК.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших. По данным МЧС, на четвертом этаже пятиэтажного дома взорвалась газовоздушная смесь. В результате были разрушены шесть квартир на двух последних этажах. Отмечалось, что под завалами могут находиться несколько человек. При этом удалось извлечь ребенка 2010 г. рождения, его состояние оценивается как средней тяжести.