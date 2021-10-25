В США ученые разработали светильник против коронавируса
Американские специалисты разработали светодиодный светильник, который позволяет поражать коронавирус на поверхностях предметов, в помещениях и в клетках человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статью в журнале Scientific Reports.
«Американские ученые определили безопасный для человека диапазон волн синего цвета определенной плотности, который убивает вирус SARS-CoV-2 независимо от того, находится он внутри живой клетки или за ее пределами», — пишет агентство.
Ученые провели исследования для проверки безопасности такого света для клеток человека. Специалисты создали трехмерные клеточные модели из донорских клеток, полученных из бронхов и трахеи одного и того же человека, и подвергали их воздействию света длин волн 385, 405 и 425 нанометров.
Первые волны А-диапазона УФ-света показали снижение жизнеспособности клеток на 50%, вторые — на 25%, а волны длиной 425 нанометров не причиняли вреда тканям. Для подтверждения полученных результатов исследователи проверили влияние синего света с длиной волны 425 нанометров на клетки Vero E6, которые обычно используются для оценки цитотоксических свойств потенциальных агентов против коронавируса. Согласно выводам ученых, даже низких доз этого света достаточно для снижения вирусной нагрузки. Более высокие дозы показали снижение инфицирования на 99,9% без видимого негативного воздействия на жизнеспособность неинфицированных клеток.
Помимо этого авторы исследования нашли оптимальные параметры света для инактивации других бета-коронавирусов. Результаты всех измерений проверяли в двух независимых лабораториях.