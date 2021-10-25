В США ученые разработали светильник против коронавируса

Первые волны А-диапазона УФ-света показали снижение жизнеспособности клеток на 50%, вторые — на 25%, а волны длиной 425 нанометров не причиняли вреда тканям. Для подтверждения полученных результатов исследователи проверили влияние синего света с длиной волны 425 нанометров на клетки Vero E6, которые обычно используются для оценки цитотоксических свойств потенциальных агентов против коронавируса. Согласно выводам ученых, даже низких доз этого света достаточно для снижения вирусной нагрузки. Более высокие дозы показали снижение инфицирования на 99,9% без видимого негативного воздействия на жизнеспособность неинфицированных клеток.