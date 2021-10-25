Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко выдвинули на «Оскар» от России
Фильм «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко, ученицы Александра Сокурова, будет выдвинут на соискание американской премии «Оскар» от России, сообщил председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.
«Мы выбрали фильм «Разжимая кулаки», — цитирует ТАСС Чухрая.
Действие фильма «Разжимая кулаки» происходит в Северной Осетии. В нем центральное место занимает семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей. Картина получила главную награду во второй по значимости программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля. 74-й Каннский кинофестиваль проходил на Лазурном Берегу во Франции с 6 по 17 июля.