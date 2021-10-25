Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко выдвинули на «Оскар» от России

Действие фильма «Разжимая кулаки» происходит в Северной Осетии. В нем центральное место занимает семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей. Картина получила главную награду во второй по значимости программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля. 74-й Каннский кинофестиваль проходил на Лазурном Берегу во Франции с 6 по 17 июля.