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Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко выдвинули на «Оскар» от России

Ведомости

Фильм «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко, ученицы Александра Сокурова, будет выдвинут на соискание американской премии «Оскар» от России, сообщил председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.

«Мы выбрали фильм «Разжимая кулаки», — цитирует ТАСС Чухрая.

Действие фильма «Разжимая кулаки» происходит в Северной Осетии. В нем центральное место занимает семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей. Картина получила главную награду во второй по значимости программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля. 74-й Каннский кинофестиваль проходил на Лазурном Берегу во Франции с 6 по 17 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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