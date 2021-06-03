Фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» вошел в конкурсную программу в Каннах
Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» прошел в конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля, объявил директор мероприятия Тьерри Фремо.
«Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова», — цитирует Фремо пресс-служба фестиваля в своем Twitter. Картина Серебренникова основана на романе Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». В фильме снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин — младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко и другие.
В конкурсной программе «Особый взгляд» фестиваля также представят еще один российский фильм — «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.
74-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу во Франции с 6 по 17 июля. Изначально мероприятие планировалось на май, как это происходит традиционно с 1946 г., но в январе было перенесено.