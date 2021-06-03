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Фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» вошел в конкурсную программу в Каннах

Ведомости

Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» прошел в конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля, объявил директор мероприятия Тьерри Фремо.

«Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова», — цитирует Фремо пресс-служба фестиваля в своем Twitter. Картина Серебренникова основана на романе Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». В фильме снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин — младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко и другие.

В конкурсной программе «Особый взгляд» фестиваля также представят еще один российский фильм — «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.

74-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу во Франции с 6 по 17 июля. Изначально мероприятие планировалось на май, как это происходит традиционно с 1946 г., но в январе было перенесено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных