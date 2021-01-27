Каннский кинофестиваль перенесли с мая на июль
Проведение каннского кинофестиваля, которое изначально было запланировано на май текущего года, было перенесено на 6-17 июля. Об этом сообщил оргкомитет фестиваля на своей странице в Twitter.
«Изначально запланированный на 11-22 мая 2021 года Каннский фестиваль пройдет с 6 (вторник) по 17 июля (суббота) 2021 года», — говорится в сообщении.
Международный Каннский кинофестиваль проводится ежегодно в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые он прошел в 1946 г. и не проводился лишь дважды – в 1948 и 1950 гг. из-за нехватки бюджетных средств.