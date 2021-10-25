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Ученые назвали редкие осложнения после вакцинации препаратами Pfizer и Astrazeneca

Ведомости

Группа ученых во главе со специалистами из Оксфорда рассказали о повышенном риске возникновения редких неврологических осложнений от вакцин Biontech/Pfizer и Oxford/Astrazeneca. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nature Medicine.

Исследователи проанализировали данные 32 млн англичан, получивших первую дозу вакцины Pfizer или Astrazeneca с 1 декабря 2020 г. по 31 мая 2021 г. Случаи неврологических осложнений отслеживались вплоть до 28 дней с момента введения вакцины или получения положительного результата теста.

Среди привитых вакциной Astrazeneca было зафиксировано 38 избыточных случаев развития синдрома Гиена — Барре к обычному показателю заболеваемости на 10 млн человек. Синдром, о котором идет речь, — это редкое аутоиммунное нервно-мышечное заболевание, при котором иммунная система поражает собственные периферические нервы, что приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях —  к трудностям при ходьбе и даже параличу. Среди вакцинированных препаратом от Astrazeneca также повышался риск развития паралича Белла — поражения лицевого нерва.

Один из авторов исследования, профессор Эдинбургского университета Азиз Шейх, рассказал изданию Financial Times, что речь идет о числе случаев на миллионы, а не на тысячи человек, потому что случаи возникновения побочных эффектов были очень малочисленны.

При этом ученые сделали вывод, что у зараженных коронавирусом риск получения неврологических осложнений был «существенно» выше — например, на 10 млн человек насчитывалось 145 избыточных случаев возникновения синдрома Гийена — Барре, 123 — энцефалита, менингита и миелита, и 163 — миастенических расстройств, которые ведут к слабости и утомляемости скелетных мышц.

Ранее по теме: Росздравнадзор получил 7000 сообщений о нежелательных реакциях на вакцинацию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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