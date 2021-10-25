Ученые назвали редкие осложнения после вакцинации препаратами Pfizer и Astrazeneca

Среди привитых вакциной Astrazeneca было зафиксировано 38 избыточных случаев развития синдрома Гиена — Барре к обычному показателю заболеваемости на 10 млн человек. Синдром, о котором идет речь, — это редкое аутоиммунное нервно-мышечное заболевание, при котором иммунная система поражает собственные периферические нервы, что приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к трудностям при ходьбе и даже параличу. Среди вакцинированных препаратом от Astrazeneca также повышался риск развития паралича Белла — поражения лицевого нерва.