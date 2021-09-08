Росздравнадзор получил 7000 сообщений о нежелательных реакциях на вакцинацию

«На сегодняшний день на территории Российской Федерации в базу фармаконадзора поступило порядка 7 тыс. заявлений о 7 тыс. случаев нежелательных реакций, это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных, от общего количества это минимальная доля», — сказала Самойлова (цитата по ТАСС). Она отметила, что на сегодняшний день нет информации, указывающей на проблемы безопасности вакцин.