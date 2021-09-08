Росздравнадзор получил 7000 сообщений о нежелательных реакциях на вакцинацию
Росздравнадзор получил около 7000 заявлений о случаях нежелательных реакций на вакцинацию от коронавируса, сообщила руководитель ведомства Алла Самойлова на пресс-конференции.
«На сегодняшний день на территории Российской Федерации в базу фармаконадзора поступило порядка 7 тыс. заявлений о 7 тыс. случаев нежелательных реакций, это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных, от общего количества это минимальная доля», — сказала Самойлова (цитата по ТАСС). Она отметила, что на сегодняшний день нет информации, указывающей на проблемы безопасности вакцин.
Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил, что число сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от коронавируса невелико, в регионах сформированы комиссии для расследования тяжелых осложнений от вакцин. По состоянию на 6 сентября около 46 млн россиян получили хотя бы одну дозы вакцины от COVID-19, почти 39 млн завершили вакцинацию, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».