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Росздравнадзор получил 7000 сообщений о нежелательных реакциях на вакцинацию

Ведомости

Росздравнадзор получил около 7000 заявлений о случаях нежелательных реакций на вакцинацию от коронавируса, сообщила руководитель ведомства Алла Самойлова на пресс-конференции.

«На сегодняшний день на территории Российской Федерации в базу фармаконадзора поступило порядка 7 тыс. заявлений о 7 тыс. случаев нежелательных реакций, это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных, от общего количества это минимальная доля», — сказала Самойлова (цитата по ТАСС). Она отметила, что на сегодняшний день нет информации, указывающей на проблемы безопасности вакцин.

Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил, что число сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от коронавируса невелико, в регионах сформированы комиссии для расследования тяжелых осложнений от вакцин. По состоянию на 6 сентября около 46 млн россиян получили хотя бы одну дозы вакцины от COVID-19, почти 39 млн завершили вакцинацию, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

Ранее по теме: В Минздраве оценили количество сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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