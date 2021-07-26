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В Минздраве оценили количество сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации

Ведомости

Число сообщений о нежелательных реакциях после введения вакцин от коронавируса невелико, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Сергея Глаголева. При этом в регионах сформированы комиссии для расследования тяжелых осложнений от вакцин.

«Сегодня, несмотря на то что мы выходим на очень широкую иммунизацию, количество сообщений о нежелательных реакциях на вакцины для профилактики COVID-19 достаточно невелико. Во всех регионах созданы иммунологические комиссии, которые призваны расследовать тяжелые осложнения от вакцин для профилактики коронавирусной инфекции», — сказал Глаголев в ходе обучающего семинара по мониторингу безопасности вакцинопрофилактики от коронавирусной инфекции.

Он также рассказал о ситуациях, когда сообщения о нежелательных реакциях на введение препаратов выявляются СМИ, а Минздрав узнает о них позднее, во вторую или третью очередь.

«К моменту, когда к нам обращаются СМИ, мы не имеем данных по результатам расследований и не можем представить аргументированную позицию, связано это с вакцинацией или нет. Подобные случаи не только недопустимы с законодательной точки зрения, но и дискредитируют работу нашу с вами и коллег в практической медицине по созданию популяционного иммунитета от ковида. Эту ситуацию необходимо исправлять», — отметил он.

«Хотел бы обратить внимание на еще одну распространенную, но допустимую практику — это санкции в отношении врачей, сообщающих о побочных проявлениях после иммунизации <...>. Как раз надо стимулировать тех врачей, которые активно ведут эту работу», — заключил замглавы ведомства.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных