В Минздраве оценили количество сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации

«К моменту, когда к нам обращаются СМИ, мы не имеем данных по результатам расследований и не можем представить аргументированную позицию, связано это с вакцинацией или нет. Подобные случаи не только недопустимы с законодательной точки зрения, но и дискредитируют работу нашу с вами и коллег в практической медицине по созданию популяционного иммунитета от ковида. Эту ситуацию необходимо исправлять», — отметил он.