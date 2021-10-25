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В Сирии произошла попытка подрыва колонны российских военных

Ведомости

В сирийской провинции Дераа произошла попытка подрыва колонны российской военной полиции при помощи самодельного взрывного устройства, рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Сегодня в 08:55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Дераа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства», — заявил Кулить в ходе брифинга, его слова передает пресс-служба Минобороны России.

Он также добавил, что российские военнослужащие в результате инцидента не пострадали.

Ранее в сентябре Минобороны сообщило, что российский военный погиб в сирийской провинции Хомс в результате подрыва автомобиля из колонны с гуманитарной помощью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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