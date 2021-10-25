В Сирии произошла попытка подрыва колонны российских военных

«Сегодня в 08:55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Дераа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства», — заявил Кулить в ходе брифинга, его слова передает пресс-служба Минобороны России.