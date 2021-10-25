В Сирии произошла попытка подрыва колонны российских военных
В сирийской провинции Дераа произошла попытка подрыва колонны российской военной полиции при помощи самодельного взрывного устройства, рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
«Сегодня в 08:55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Дераа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства», — заявил Кулить в ходе брифинга, его слова передает пресс-служба Минобороны России.
Он также добавил, что российские военнослужащие в результате инцидента не пострадали.
Ранее в сентябре Минобороны сообщило, что российский военный погиб в сирийской провинции Хомс в результате подрыва автомобиля из колонны с гуманитарной помощью.