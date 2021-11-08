Газета
Общество

Судебные приставы в Москве взыскали с должников рекордные 100 млрд рублей

Ведомости

Судебные приставы в Москве в 2021 г. взыскали с должников рекордную сумму — более 100 млрд руб., сообщил ТАСС со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве. 

«За девять месяцев 2021 г. <…> в пользу физических и юридических лиц, а также бюджетов различных уровней взыскано и перечислено 100,5 млрд руб.», — рассказали в ФССП. В ведомстве уточнили, что в этом году взыскали 1,1 млрд руб. долгов по алиментам, 342 млн руб. долгов по зарплате, 2 млрд руб. долгов по ЖКУ, 882 млн руб. долгов в пользу организаций ТЭК. Также приставы принудительно взыскали 4,2 млрд руб. административных штрафов. 

Долги по налогам стали одной из самых крупных статей — 40% от общей суммы взысканных долгов, или 40,5 млрд руб. По состоянию на 1 октября этого года, в ФССП по Москве находилось около 6,4 млн исполнительных производств. 

Ранее ФССП сообщила, что за 2020 г. приставы взыскали с физических и юридических лиц долги на сумму 96 млрд руб., в 2019 г. — 97 млрд руб., в 2018 г. — около 90 млрд руб., в 2017 г. — 92 млрд. 

Ранее по теме: Доля «плохих» долгов россиян достигла исторического минимума

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных