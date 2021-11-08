Судебные приставы в Москве взыскали с должников рекордные 100 млрд рублей

«За девять месяцев 2021 г. <…> в пользу физических и юридических лиц, а также бюджетов различных уровней взыскано и перечислено 100,5 млрд руб.», — рассказали в ФССП. В ведомстве уточнили, что в этом году взыскали 1,1 млрд руб. долгов по алиментам, 342 млн руб. долгов по зарплате, 2 млрд руб. долгов по ЖКУ, 882 млн руб. долгов в пользу организаций ТЭК. Также приставы принудительно взыскали 4,2 млрд руб. административных штрафов.