Судебные приставы в Москве взыскали с должников рекордные 100 млрд рублей
Судебные приставы в Москве в 2021 г. взыскали с должников рекордную сумму — более 100 млрд руб., сообщил ТАСС со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
«За девять месяцев 2021 г. <…> в пользу физических и юридических лиц, а также бюджетов различных уровней взыскано и перечислено 100,5 млрд руб.», — рассказали в ФССП. В ведомстве уточнили, что в этом году взыскали 1,1 млрд руб. долгов по алиментам, 342 млн руб. долгов по зарплате, 2 млрд руб. долгов по ЖКУ, 882 млн руб. долгов в пользу организаций ТЭК. Также приставы принудительно взыскали 4,2 млрд руб. административных штрафов.
Долги по налогам стали одной из самых крупных статей — 40% от общей суммы взысканных долгов, или 40,5 млрд руб. По состоянию на 1 октября этого года, в ФССП по Москве находилось около 6,4 млн исполнительных производств.
Ранее ФССП сообщила, что за 2020 г. приставы взыскали с физических и юридических лиц долги на сумму 96 млрд руб., в 2019 г. — 97 млрд руб., в 2018 г. — около 90 млрд руб., в 2017 г. — 92 млрд.