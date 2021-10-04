Доля «плохих» долгов россиян достигла исторического минимума

ЦБ неоднократно выражал озабоченность ситуацией на рынке кредитования. Регулятор дважды в этом году повышал банкам надбавки к коэффициентам риска, тем самым делая выдачу новых ссуд менее выгодной, однако в июне, июле и августе россияне все равно взяли рекордное число потребкредитов. Ввиду этого, выступая в Совфеде 22 сентября, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила о необходимости позволить совету директоров регулятора ограничивать число выдаваемых за конкретный период времени необеспеченных ссуд. 1 октября президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 декабря этого года принять соответствующий закон.