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Доля «плохих» долгов россиян достигла исторического минимума

Ведомости

Доля кредитов, платежи по которым просрочены более чем на 90 дней, в общем портфеле российских банков к 1 сентября этого года составила 4,4%, следует из статистики Банка России. Этот показатель является минимальным за всю историю наблюдений, которые ведутся с 2012 г.

Общий объем «плохих» долгов россиян ЦБ оценил почти в 1,025 трлн руб. При этом совокупный размер долгов физических лиц по ссудам перед банками к началу осени превысил 23 трлн руб. 

Месяцем ранее доля «плохих» долгов населения в кредитном портфеле банков составляла 4,5%, однако в денежном выражении просрочка была ниже — 1,022 трлн руб. 1 сентября 2020 г. показатель составлял 5,4%.

Ранее эксперты пояснили, что снижение доли «плохих» долгов по кредитам физических лиц связано с высокими темпами выдачи новых ссуд, по которым долги еще не успевают сформироваться. В итоге показатели «размываются», так что искажения являются «техническими». 

Управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что сейчас долговая нагрузка населения в России растет. Негативными факторами здесь являются высокие темпы инфляция, которая в августе обновила пятилетний максимум и достигла 6,68% в годовом выражении, и снижение реальных располагаемых доходов населения. Ввиду этого в дальнейшем уровень просрочки увеличится, считают аналитики.

ЦБ неоднократно выражал озабоченность ситуацией на рынке кредитования. Регулятор дважды в этом году повышал банкам надбавки к коэффициентам риска, тем самым делая выдачу новых ссуд менее выгодной, однако в июне, июле и августе россияне все равно взяли рекордное число потребкредитов. Ввиду этого, выступая в Совфеде 22 сентября, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила о необходимости позволить совету директоров регулятора ограничивать число выдаваемых за конкретный период времени необеспеченных ссуд. 1 октября президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 декабря этого года принять соответствующий закон. 

Ранее по теме: Путин поручил до зимы разрешить ЦБ ограничивать объем кредитования в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных