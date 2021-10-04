Доля «плохих» долгов россиян достигла исторического минимума
Доля кредитов, платежи по которым просрочены более чем на 90 дней, в общем портфеле российских банков к 1 сентября этого года составила 4,4%, следует из статистики Банка России. Этот показатель является минимальным за всю историю наблюдений, которые ведутся с 2012 г.
Общий объем «плохих» долгов россиян ЦБ оценил почти в 1,025 трлн руб. При этом совокупный размер долгов физических лиц по ссудам перед банками к началу осени превысил 23 трлн руб.
Месяцем ранее доля «плохих» долгов населения в кредитном портфеле банков составляла 4,5%, однако в денежном выражении просрочка была ниже — 1,022 трлн руб. 1 сентября 2020 г. показатель составлял 5,4%.
Ранее эксперты пояснили, что снижение доли «плохих» долгов по кредитам физических лиц связано с высокими темпами выдачи новых ссуд, по которым долги еще не успевают сформироваться. В итоге показатели «размываются», так что искажения являются «техническими».
Управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что сейчас долговая нагрузка населения в России растет. Негативными факторами здесь являются высокие темпы инфляция, которая в августе обновила пятилетний максимум и достигла 6,68% в годовом выражении, и снижение реальных располагаемых доходов населения. Ввиду этого в дальнейшем уровень просрочки увеличится, считают аналитики.
ЦБ неоднократно выражал озабоченность ситуацией на рынке кредитования. Регулятор дважды в этом году повышал банкам надбавки к коэффициентам риска, тем самым делая выдачу новых ссуд менее выгодной, однако в июне, июле и августе россияне все равно взяли рекордное число потребкредитов. Ввиду этого, выступая в Совфеде 22 сентября, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила о необходимости позволить совету директоров регулятора ограничивать число выдаваемых за конкретный период времени необеспеченных ссуд. 1 октября президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 декабря этого года принять соответствующий закон.