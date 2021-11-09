«Ростех» переведет невакцинированных сотрудников на удаленный режим

В «Ростехе» считают, что такие меры «адекватны текущей эпидемиологической ситуации и направлены на сохранение здоровья работников и их защиту от распространения коронавирусной инфекции», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе госкорпорации. Там отметили, что на дистанционную работу перейдет «незначительное» количество работников с учетом, что большая доля сотрудников сделали прививку от коронавируса или переболели им. В корпорации добавили, что «Ростех» — непрерывно функционирующая и стратегически важная компания, поэтому ей нужно выстроить работу так, чтобы коллективы были максимально защищены и одновременно производственные задачи полностью выполнялись.