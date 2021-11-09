«Ростех» переведет невакцинированных сотрудников на удаленный режим
Госкорпорация «Ростех» с 8 ноября переводит на удаленную работу сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса и не имеют медотвода от нее. Такой приказ подписал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
«С 8 ноября 2021 г. ввести дистанционный режим работы для следующих групп работников: не вакцинированных от коронавирусной инфекции; не имеющих медицинского отвода на вакцинацию от коронавирусной инфекции», — говорится в приказе (есть в распоряжении «Ведомостей»). Ограничения не затронут тех, кто переболел COVID-19 не более полугода назад со дня издания приказа. При этом сотрудник должен будет подтвердить перенесенный коронавирус.
Руководители должны провести с сотрудниками разъяснительную работу о необходимости прививки и организовать вакцинацию 80% работников. Если сотрудники отказываются делать прививку, они должны подписать письменный отказ от вакцинации, говорится в документе. При приеме на работу в «Ростехе» первостепенно нужно рассматривать кандидатов с сертификатами вакцинации или QR-кодом, отмечается в приказе.
В «Ростехе» считают, что такие меры «адекватны текущей эпидемиологической ситуации и направлены на сохранение здоровья работников и их защиту от распространения коронавирусной инфекции», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе госкорпорации. Там отметили, что на дистанционную работу перейдет «незначительное» количество работников с учетом, что большая доля сотрудников сделали прививку от коронавируса или переболели им. В корпорации добавили, что «Ростех» — непрерывно функционирующая и стратегически важная компания, поэтому ей нужно выстроить работу так, чтобы коллективы были максимально защищены и одновременно производственные задачи полностью выполнялись.
В пресс-службе рассказали, что сотрудники смогут вернуться с удаленки, когда стабилизируется эпидемиологическая ситуация или если они получат иммунитет к коронавирусу. Также «Ростех» рекомендовал своим организациям предоставлять работникам два выходных для вакцинации.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту России Владимиру Путину рекомендовать работодателям давать сотрудникам два выходных дня для вакцинации от коронавируса. Президент поддержал предложение и дал такое поручение правительству. Затем Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), в которой есть представители профсоюзов и работодателей, опубликовала такие рекомендации.
Главный санитарный врач Москвы ранее издал постановление об обязательной вакцинации не менее 80% сотрудников нескольких сфер до 1 января 2022 г. Обязательную прививку от коронавируса должны сделать госслужащие, муниципальные служащие, работники органов власти Москвы и подведомственных им организаций, работники сферы торговли, салонов красоты, бань, бытовых услуг, общепита, МФЦ, общественного транспорта, образования, здравоохранения, соцобслуживания, ЖКХ и энергетики и т. д.