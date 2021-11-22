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В Центре им. Гамалеи сочли ревакцинацию эффективней, чем первая прививка

Ведомости

Ревакцинация от коронавируса в 1,6-2 раза эффективнее защищает от заражения, чем первичная вакцинация, заявил замдиректора научного центра имени Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля. 

«Могу сказать уже совершенно точно и определённо, что и по нашим данным, и по зарубежным данным, по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что вот это снижение [компенсируется, и эффективность вакцинации] возвращается к исходному уровню и, больше того, даже где-то в 1,6 – в два раза выше, чем даже после первой вакцинации», — рассказал Логунов.

Он отметил, что, по данным электронных регистров по учету заболеваемости коронавирусом в разных странах, эффективность вакцинации снижается через шесть-восемь месяцев, поэтому необходимо ревакцинироваться. В неблагоприятных эпидемических условиях повторную прививку нужно делать через полгода, после окончания пандемии прививаться можно будет раз в год, добавил Логунов.

Власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%. Однако 10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в действительности, по данным экспертов, для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% населения. Вице-премьер предупредила также, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям. Накануне Путин объявил о ревакцинации «Спутником лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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