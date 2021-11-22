В Центре им. Гамалеи сочли ревакцинацию эффективней, чем первая прививка

«Могу сказать уже совершенно точно и определённо, что и по нашим данным, и по зарубежным данным, по международной практике видно, что введение третьей дозы, введение ревакцинации в медицинскую практику приводит к тому, что вот это снижение [компенсируется, и эффективность вакцинации] возвращается к исходному уровню и, больше того, даже где-то в 1,6 – в два раза выше, чем даже после первой вакцинации», — рассказал Логунов.