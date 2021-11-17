Гинцбург дал рекомендации по вакцинации после COVID-19
Людям младше 60 лет после COVID-19 лучше сделать прививку вакциной «Спутник лайт», старше 60 - «Спутником V», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, — "Лайтом", а кто старше 60 — "Спутником V", — ответил Гинцбург на вопрос, есть ли разница, какой из вакцин делать прививку после перенесенного COVID-19.
Ранее Гинцбург рассказал, что разработчики не выявили негативных последствий после нескольких ревакцинаций от коронавируса. В Центре им. Гамалеи были разработаны вакцины «Спутник V», «Спутник лайт» и «Спутник М» (вакцина для подростков, еще не зарегистрирована в России).
По данным оперштаба, на сегодняшний день первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки. Переболели коронавирусом 7,7 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 49%.
Власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%. Однако 10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в действительности, по данным экспертов, для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% населения. Вице-премьер предупредила также, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям.