Гинцбург заявил об отсутствии последствий от нескольких ревакцинаций
Разработчики вакцины от коронавируса не выявили негативных последствий после нескольких ревакцинаций от вируса, сообщил ТАСС со ссылкой на директора научного центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. В центре Гамалеи были разработаны вакцины «Спутник V», «Спутник лайт» и «Спутник М» (вакцина для подростков, еще не зарегистрирована в России).
«Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», — сообщил Гинцбург. На вопрос, были ли зарегистрированы негативные последствия для организма, он ответил: «Абсолютно никаких».
По данным оперштаба, на сегодняшний день первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки. Переболели коронавирусом 7,7 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 49%.
Сейчас власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%. Однако 10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в действительности, по данным экспертов, для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% населения. Вице-премьер предупредила также, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям.