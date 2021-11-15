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Гинцбург заявил об отсутствии последствий от нескольких ревакцинаций

Ведомости

Разработчики вакцины от коронавируса не выявили негативных последствий после нескольких ревакцинаций от вируса, сообщил ТАСС со ссылкой на директора научного центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. В центре Гамалеи были разработаны вакцины «Спутник V», «Спутник лайт» и «Спутник М» (вакцина для подростков, еще не зарегистрирована в России).

«Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», — сообщил Гинцбург. На вопрос, были ли зарегистрированы негативные последствия для организма, он ответил: «Абсолютно никаких».

По данным оперштаба, на сегодняшний день первую из двух доз вакцины от COVID-19 получили более 63,1 млн человек, причем почти 58 млн сделали обе прививки. Переболели коронавирусом 7,7 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета в России сейчас составляет 49%.

Сейчас власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%. Однако 10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в действительности, по данным экспертов, для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% населения. Вице-премьер предупредила также, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных