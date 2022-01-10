В России за сутки выявили 15 830 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 15 830 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Предыдущие три дня показатель превышал 16 000 случаев. Также за сутки скончался от COVID-19 741 человек.
За весь период в России выявили 10 666 679 случаев заражения. 9 706 802 пациента вылечились от COVID-19, 316 904 — скончались.
В Москве за сутки выявили 2778 случаев болезни — предыдущие три дня показатель превышал уровень в 3000 случаев. 708 человек были госпитализированы с COVID-19 за сутки, 456 пациентов находятся на ИВЛ.
Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 1419 случаев, Московской области — 1197, Свердловской области — 371, Ростовской области — 355, Краснодарском крае — 310 случаев.
По данным оперштаба на 6 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 62,6% при цели в 80%. 79 млн россиян сделали прививки первым компонентом вакцины от коронавируса, 75,1 млн человек прошли полную вакцинацию.