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В России за сутки выявили 15 830 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 15 830 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Предыдущие три дня показатель превышал 16 000 случаев. Также за сутки скончался от COVID-19 741 человек.

За весь период в России выявили 10 666 679 случаев заражения. 9 706 802 пациента вылечились от COVID-19, 316 904 — скончались.

В Москве за сутки выявили 2778 случаев болезни — предыдущие три дня показатель превышал уровень в 3000 случаев. 708 человек были госпитализированы с COVID-19 за сутки, 456 пациентов находятся на ИВЛ.

Высокий суточный прирост заболеваемости также зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 1419 случаев, Московской области — 1197, Свердловской области — 371, Ростовской области — 355, Краснодарском крае — 310 случаев.

По данным оперштаба на 6 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 62,6% при цели в 80%. 79 млн россиян сделали прививки первым компонентом вакцины от коронавируса, 75,1 млн человек прошли полную вакцинацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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