В Госдуме предложили отменить роуминг для россиян в Казахстане

Ранее стало известно, что самолеты Минобороны вывезли из Казахстана в Россию около 1500 россиян. Большинство из них были доставлены в Москву, часть — в Екатеринбург. В Минобороны пояснили, что россияне поехали в Алма-Ату на новогодние праздники в путешествие, к родственникам и на спортивные сборы. Из-за обострения ситуации в городе и закрытия аэропорта они оставались в гостиницах. Россияне попросили руководство российским контингентом миротворцев помочь им вернуться на родину.