В Госдуме предложили отменить роуминг для россиян в Казахстане
Депутаты от фракции «Единая Россия», входящие в комитет Госдумы по информационной политике, предложили отменить плату за международный роуминг для россиян, которые пребывают в Казахстане с 5 по 19 января. Об этом сообщил депутат Госдумы от ЕР, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем в Telegram-канале.
Политик сообщил, что с подобным предложением он и его однопартийцы обратились в Минцифры и к ведущим операторам связи («большая шестерка»). Хинштейн пояснил, что россияне, оказавшиеся в Казахстане во время беспорядков, попали в чрезвычайные условия и были вынуждены длительное время дозваниваться до диппредставительств, авиакомпаний, многократно связываться с родными и друзьями.
«В условиях международного роуминга все это вылилось в весьма ощутимые расходы для людей, и без того переживших серьезные испытания», — подчеркнул политик. В своем сообщении он также пояснил, что инициированные предложения уже получили предварительную поддержку от Минцифры. По его словам, к вечеру 10 января депутаты планируют выработать механизм их реализации.
Инициаторы отмены роуминга предлагают установить лимит бесплатных разговоров и СМС с Россией в пределах двух часов в сутки. Тем, кто уже оплатил роуминг, должен быть сделан перерасчет и потраченные средства зачтены при будущих платежах. «Важно при этом не породить возможностей для злоупотреблений как для абонентов, так и для операторов», — заключил политик.
Ранее стало известно, что самолеты Минобороны вывезли из Казахстана в Россию около 1500 россиян. Большинство из них были доставлены в Москву, часть — в Екатеринбург. В Минобороны пояснили, что россияне поехали в Алма-Ату на новогодние праздники в путешествие, к родственникам и на спортивные сборы. Из-за обострения ситуации в городе и закрытия аэропорта они оставались в гостиницах. Россияне попросили руководство российским контингентом миротворцев помочь им вернуться на родину.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций. Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных. По данным МВД республики на 10 января, задержаны 7939 человек. По данным Комитета национальной безопасности республики, ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать.