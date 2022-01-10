США отозвали запрос об экстрадиции из Германии диджея Дениса Казначеева
Министерство юстиции США отозвало запрос об экстрадиции из Германии диджея Дениса Казначеева, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова. Музыканта обвиняют в отмывании денежных средств.
«Прокурор Германии, занимающийся делом об экстрадиции Дениса Казначеева, информировал сторону защиты о том, что минюст США отказался от экстрадиции россиянина. Фактически удалось доказать непричастность Казначеева к инкриминируемому ему властями США преступлению», — сообщил Мельников.
Он отметил несуразность обвинений в адрес музыканта.
«Учитывая, что Денис — простой музыкант, не имеющий каких-либо навыков в экономике, информационных технологиях, периодически занимавший деньги на жизнь у друзей, обвинять его в причастности к многомиллионным хищениям было достаточно странным», — отметил он.
Об аресте проживающего в Берлине Дениса Казначеева стало известно в июне 2020 г. из публикации на его странице в Facebook. Тогда авторы поста не исключали, что данные музыканта были использованы для преступной деятельности. Денис Казначеев является уроженцем Кемеровской области, он известен как создатель электронной музыки Guttersnipe.