США отозвали запрос об экстрадиции из Германии диджея Дениса Казначеева

Об аресте проживающего в Берлине Дениса Казначеева стало известно в июне 2020 г. из публикации на его странице в Facebook. Тогда авторы поста не исключали, что данные музыканта были использованы для преступной деятельности. Денис Казначеев является уроженцем Кемеровской области, он известен как создатель электронной музыки Guttersnipe.