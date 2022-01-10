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США отозвали запрос об экстрадиции из Германии диджея Дениса Казначеева

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Министерство юстиции США отозвало запрос об экстрадиции из Германии диджея Дениса Казначеева, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова. Музыканта обвиняют в отмывании денежных средств.

«Прокурор Германии, занимающийся делом об экстрадиции Дениса Казначеева, информировал сторону защиты о том, что минюст США отказался от экстрадиции россиянина. Фактически удалось доказать непричастность Казначеева к инкриминируемому ему властями США преступлению», — сообщил Мельников.

Он отметил несуразность обвинений в адрес музыканта.

«Учитывая, что Денис — простой музыкант, не имеющий каких-либо навыков в экономике, информационных технологиях, периодически занимавший деньги на жизнь у друзей, обвинять его в причастности к многомиллионным хищениям было достаточно странным», — отметил он.

Об аресте проживающего в Берлине Дениса Казначеева стало известно в июне 2020 г. из публикации на его странице в Facebook. Тогда авторы поста не исключали, что данные музыканта были использованы для преступной деятельности. Денис Казначеев является уроженцем Кемеровской области, он известен как создатель электронной музыки Guttersnipe.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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