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Живущего в Берлине диджея из России обвиняют в отмывании $1 млн в США

Ведомости

В Берлине арестовали российского диджея Дениса Казначеева, его экстрадиции потребовали США по обвинению в отмывании $1 млн за 10 лет. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с материалами дела.

По словам собеседника агентства, американские правоохранительные органы считают Казначеева участником российской кибермафии, который отмыл в даркнете с 2010 по 2020 г. более $1 млн. Собеседник ТАСС рассказал, что свою вину россиянин категорически отрицает, а выводы американского следствия считает ошибочными. Источник уточнил, что в деле указаны ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), которые не имеют отношения к Казначееву, а никого из предполагаемых соучастников Казначеев не знает.

По данным агентства, Казначеева арестовали в Берлине на основании ордера, выданного судом в штате Мэриленд 9 декабря 2019 г. Россиянин обвиняется в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете, по версии следствия, он «действовал сознательно» и «с 2010 г. отмывал доходы, полученные преступным путем».

Об аресте Казначеева стало известно из публикации на странице музыканта в Facebook. В обращении к поклонникам его творчества сообщается, что российский диджей находится в тюрьме в Германии уже семь дней. Авторы поста не исключают, что данные музыканта были использованы для преступной деятельности. Казначеев — уроженец Кемеровской области, он известен как создатель электронной музыки Guttersnipe.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных