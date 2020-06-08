Живущего в Берлине диджея из России обвиняют в отмывании $1 млн в США
В Берлине арестовали российского диджея Дениса Казначеева, его экстрадиции потребовали США по обвинению в отмывании $1 млн за 10 лет. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с материалами дела.
По словам собеседника агентства, американские правоохранительные органы считают Казначеева участником российской кибермафии, который отмыл в даркнете с 2010 по 2020 г. более $1 млн. Собеседник ТАСС рассказал, что свою вину россиянин категорически отрицает, а выводы американского следствия считает ошибочными. Источник уточнил, что в деле указаны ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), которые не имеют отношения к Казначееву, а никого из предполагаемых соучастников Казначеев не знает.
По данным агентства, Казначеева арестовали в Берлине на основании ордера, выданного судом в штате Мэриленд 9 декабря 2019 г. Россиянин обвиняется в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете, по версии следствия, он «действовал сознательно» и «с 2010 г. отмывал доходы, полученные преступным путем».
Об аресте Казначеева стало известно из публикации на странице музыканта в Facebook. В обращении к поклонникам его творчества сообщается, что российский диджей находится в тюрьме в Германии уже семь дней. Авторы поста не исключают, что данные музыканта были использованы для преступной деятельности. Казначеев — уроженец Кемеровской области, он известен как создатель электронной музыки Guttersnipe.