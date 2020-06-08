Живущего в Берлине диджея из России обвиняют в отмывании $1 млн в США

По словам собеседника агентства, американские правоохранительные органы считают Казначеева участником российской кибермафии, который отмыл в даркнете с 2010 по 2020 г. более $1 млн. Собеседник ТАСС рассказал, что свою вину россиянин категорически отрицает, а выводы американского следствия считает ошибочными. Источник уточнил, что в деле указаны ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), которые не имеют отношения к Казначееву, а никого из предполагаемых соучастников Казначеев не знает.