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Суд Санкт-Петербурга арестовал имущество жены основателя «Рив Гош»

Ведомости

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал имущество жены основателя «Рив Гош»  и совладельца интернет-ритейлера «Юлмарт» Инны Мейер, говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города. Ей и другим людям по доверенности запрещено распоряжаться квартирой. 

Август и Инна Мейеры проходят обвиняемыми по двум эпизодам по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на общую сумму 2,4 млрд руб. Защита просила избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Инна Мейер с начала декабря находится под домашним арестом, Август Мейер арестован до 7 февраля. 

Как ранее сообщал источник «Ведомостей» в Следственном комитете, супруги Мейер были задержаны 8 декабря в рамках уголовного дела по хищению кредитов «Сбера», полученных «Юлмартом» в виде кредитов на развитие бизнеса, которое с 2017 г. расследует Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В 2017 г. фигурантом по этому делу стал другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, которого обвиняли в мошенничестве с кредитом «Сбера» на 1 млрд руб. По версии следствия, для получения денег в банк были представлены ложные сведения о финансовом состоянии компании. Костыгин по решению суда был помещен под домашний арест, но затем освобожден под залог, а само дело переквалифицировано на менее тяжкую статью – ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба без признаков хищения). Дело в отношении него до сих пор не закрыто, подтвердил источник, близкий к Костыгину. 

«Юлмарт» до 2016 г., по данным Data Insight, был крупнейшим онлайн-ритейлером в России с оборотом в 36,6 млрд руб. Но из-за начавшегося корпоративного конфликта компания уступила лидерство Wildberries. Сам конфликт случился из-за того, что Мейер и Костыгин (под их контролем находилось 61,5% «Юлмарта») не договорились с партнером – Михаилом Васинкевичем (38,5%) – о дальнейшем развитии бизнеса. Одна из фирм последнего тогда утверждала, что Костыгин пытался принудить его продать долю в компании по заниженной цене или запустить контролируемое банкротство. В итоге он был вынужден обратиться в Лондонский суд за защитой прав и за консультациями – к инвесткомпании А1. Сама компания «Юлмарт» прекратила свою деятельность весной 2020 г., ее структуры сейчас находятся в процессе банкротства.

Ранее по теме: Суд отправил под домашний арест жену владельца «Рив Гош» Инну Мейер

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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