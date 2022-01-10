ВОЗ: ситуация с COVID-19 останется сложной в ближайшие три месяца

По словам спецпредставителя ВОЗ, коронавирус продолжит мутировать и будут появляться новые штаммы. При этом ни в одном государстве сейчас нет возможности ввести серьезные ограничения. Особенно это касается развивающихся стран. Он также выразил беспокойство по поводу того, что если системы здравоохранения стран Западной Европы справляются с затруднениями, то медучреждения в других регионах уже перегружены.