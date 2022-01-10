ВОЗ: ситуация с COVID-19 останется сложной в ближайшие три месяца
Ближайшие три месяца будут трудными из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса, но конец пандемии близок, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Давид Набарро.
«Люди просто должны продолжать работать, поэтому сейчас перед политиками стоит очень трудный выбор. Ситуация будет сложной по крайней мере еще три месяца», — сказал он в интервью телеканалу Sky News.
По словам спецпредставителя ВОЗ, коронавирус продолжит мутировать и будут появляться новые штаммы. При этом ни в одном государстве сейчас нет возможности ввести серьезные ограничения. Особенно это касается развивающихся стран. Он также выразил беспокойство по поводу того, что если системы здравоохранения стран Западной Европы справляются с затруднениями, то медучреждения в других регионах уже перегружены.
По последним данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает статистику по COVID-19 по всему миру, общее количество случаев заражения приблизилось к 307,5 млн, скончались 5,49 млн больных. Наиболее сложная ситуация отмечается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и России.
В РФ за последние сутки выявили 15 830 случаев заражения коронавирусом, умер 741 пациент. Уже четвертый день подряд количество смертей не поднимается выше 800. Ранее вирусолог Центра им. Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что пятая волна пандемии в России, вероятно, начнется в конце января или начале февраля. Он допустил, что россиянам стоит ожидать высоких показателей заболеваемости в стране.