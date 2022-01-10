Финские ученые создали молекулу для краткосрочной защиты от коронавируса

Ранее ученые из США разработали жевательную резинку, способную блокировать передачу коронавируса от человека к человеку. В основе продукта — мембранный белок ACE2, через который коронавирус обычно проникает в клетку, где впоследствии размножается и вызывает болезнь. Ученые вырастили растительный ACE2 отдельно и добавили к нему другое соединение, которое помогает преодолевать барьеры слизистой оболочки, чем облегчает связывание вируса. Эксперименты показали, что такой белок может нейтрализовать коронавирус в полости рта человека, не допуская его дальнейшее проникновение в организм.