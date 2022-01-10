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Финские ученые создали молекулу для краткосрочной защиты от коронавируса

Ведомости

Ученые Хельсинкского университета разработали молекулу TriSb92, которая обеспечивает защиту от коронавируса минимум на восемь часов даже при высоком риске заражения. Об этом говорится в публикации на сайте вуза. Отмечается, что само исследование пока не прошло рецензирование.

Испытания проводились на мышах: им вводили TriSb92 назально и окружали другими мышами, инфицированными коронавирусом. Оказалось, что молекула позволяет создать «биологическую маску», эффективно защищающую от вируса.

Разработанная молекула действует на спайковый белок коронавируса, общий для всех его штаммов, и инактивирует его, предотвращая попадание в организм и заражение, пояснили ученые. Таким образом, потенциально TriSb92 может защитить человека от всех вариантов коронавируса, в том числе от омикрона.

«Мы можем с достаточной уверенностью предположить, что будущие варианты SARS-CoV-2 и, возможно, даже совершенно новые коронавирусы, которые могут угрожать пандемией, восприимчивы к ней [к молекуле]» — заявила одна из авторов исследования Анна Мякеля.

При этом ученые отметили, что подобный спрей является дополнением к вакцинации, но не ее заменой. В частности, TriSb9 можно использовать людям, чей организм не вырабатывает достаточное количество антител после прививки. Предполагается, что клинические испытания препарата начнутся весной этого года.

Ранее ученые из США разработали жевательную резинку, способную блокировать передачу коронавируса от человека к человеку. В основе продукта — мембранный белок ACE2, через который коронавирус обычно проникает в клетку, где впоследствии размножается и вызывает болезнь. Ученые вырастили растительный ACE2 отдельно и добавили к нему другое соединение, которое помогает преодолевать барьеры слизистой оболочки, чем облегчает связывание вируса. Эксперименты показали, что такой белок может нейтрализовать коронавирус в полости рта человека, не допуская его дальнейшее проникновение в организм.

Ранее по теме: В США разработали препятствующую передаче коронавируса жвачку

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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