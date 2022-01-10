Звонки для россиян в Казахстане будут бесплатными с 12 по 19 января
«Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 г. Они смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также будут всегда оставаться на связи с родными и близкими», — говорится в сообщении. Речь идет о входящих и исходящих вызовах, а также СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе.
На бесплатную связь будет установлен лимит: максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут на абонента в сутки. Все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить у своего оператора перерасчет расходов. Эти средства можно будет использовать для оплаты услуг связи в будущем.
Минцифры сообщает со ссылкой на данные операторов, что в Казахстане мобильной связью пользуются порядка 30 000 граждан России. Ранее в понедельник ведомство поддержало инициативу группы депутатов Госдумы отменить плату за роуминг для российских абонентов, находящихся на территории республики, с 5 по 19 января.
Режим чрезвычайного положения был введен в Казахстане 5 января на фоне массовых акций протеста, которые начались из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей, но впоследствии переросли в беспорядки, столкновения с полицией, погромы и мародерство. Особенно сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где протестующие, которых правительство называет террористами и бандитами, попытались захватить ряд административных зданий. В связи с беспорядками в стране были задержаны почти 8000 человек, сообщалось также о погибших с обеих сторон. В Комитете национальной безопасности Казахстана заявили 10 января, что ситуация в республике стабилизировалась и находится под контролем.
О пострадавших во время беспорядков россиянах не сообщалось. МИД России ранее зарегистрировал 1600 граждан страны, которые пожелали вернуться из Казахстана. Их вывоз был поручен военно-транспортной авиации. В воскресенье, 9 января, в РФ вылетели 1422 российских гражданина.