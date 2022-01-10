Газета
Общество

Звонки для россиян в Казахстане будут бесплатными с 12 по 19 января

Ведомости

Минцифры России совместно с операторами «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2) договорились обеспечить бесплатную сотовую связь для россиян в Казахстане на время действия режима ЧП в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 г. Они смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также будут всегда оставаться на связи с родными и близкими», — говорится в сообщении. Речь идет о входящих и исходящих вызовах, а также СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе.

На бесплатную связь будет установлен лимит: максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут на абонента в сутки. Все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить у своего оператора перерасчет расходов. Эти средства можно будет использовать для оплаты услуг связи в будущем.

Минцифры сообщает со ссылкой на данные операторов, что в Казахстане мобильной связью пользуются порядка 30 000 граждан России. Ранее в понедельник ведомство поддержало инициативу группы депутатов Госдумы отменить плату за роуминг для российских абонентов, находящихся на территории республики, с 5 по 19 января.

Режим чрезвычайного положения был введен в Казахстане 5 января на фоне массовых акций протеста, которые начались из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей, но впоследствии переросли в беспорядки, столкновения с полицией, погромы и мародерство. Особенно сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где протестующие, которых правительство называет террористами и бандитами, попытались захватить ряд административных зданий. В связи с беспорядками в стране были задержаны почти 8000 человек, сообщалось также о погибших с обеих сторон. В Комитете национальной безопасности Казахстана заявили 10 января, что ситуация в республике стабилизировалась и находится под контролем.

О пострадавших во время беспорядков россиянах не сообщалось. МИД России ранее зарегистрировал 1600 граждан страны, которые пожелали вернуться из Казахстана. Их вывоз был поручен военно-транспортной авиации. В воскресенье, 9 января, в РФ вылетели 1422 российских гражданина.

Ранее по теме: В Госдуме предложили отменить роуминг для россиян в Казахстане

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных