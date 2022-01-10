Звонки для россиян в Казахстане будут бесплатными с 12 по 19 января

Режим чрезвычайного положения был введен в Казахстане 5 января на фоне массовых акций протеста, которые начались из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей, но впоследствии переросли в беспорядки, столкновения с полицией, погромы и мародерство. Особенно сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где протестующие, которых правительство называет террористами и бандитами, попытались захватить ряд административных зданий. В связи с беспорядками в стране были задержаны почти 8000 человек, сообщалось также о погибших с обеих сторон. В Комитете национальной безопасности Казахстана заявили 10 января, что ситуация в республике стабилизировалась и находится под контролем.