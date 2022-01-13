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Средний возраст материнства в России увеличился до 29 лет

Ведомости

Средний возраст материнства в России за последние 10 лет увеличился с 27 до 29 лет, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Мы видим, что за последние 10 лет средний возраст наших мам увеличился с 27 лет почти до 29 лет. И это во многом снижает еще количество рождений», — сообщил Котяков во время выступления на XIII Гайдаровском форуме (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что такие же тренды наблюдаются и в западных странах.

Опрос демографов, проведенный «РИА Новости» в июне 2021 г., показал, что средний возраст рождений в России сдвигается в сторону 30 лет. Они также подчеркнули, что увеличение числа рождений в позднем возрасте может быть связано с развитием репродуктивных технологий, на более ранний возраст материнства могут влиять региональные особенности.

Один из экспертов, заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергей Шульгин пояснил, что в Италии средний возраст рождения для женщины равен примерно 31 году — за следующие 30-40 лет Россия может также прийти к этому показателю. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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