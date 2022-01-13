Средний возраст материнства в России увеличился до 29 лет
Средний возраст материнства в России за последние 10 лет увеличился с 27 до 29 лет, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«Мы видим, что за последние 10 лет средний возраст наших мам увеличился с 27 лет почти до 29 лет. И это во многом снижает еще количество рождений», — сообщил Котяков во время выступления на XIII Гайдаровском форуме (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что такие же тренды наблюдаются и в западных странах.
Опрос демографов, проведенный «РИА Новости» в июне 2021 г., показал, что средний возраст рождений в России сдвигается в сторону 30 лет. Они также подчеркнули, что увеличение числа рождений в позднем возрасте может быть связано с развитием репродуктивных технологий, на более ранний возраст материнства могут влиять региональные особенности.
Один из экспертов, заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергей Шульгин пояснил, что в Италии средний возраст рождения для женщины равен примерно 31 году — за следующие 30-40 лет Россия может также прийти к этому показателю.