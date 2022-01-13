Средний возраст материнства в России увеличился до 29 лет

«Мы видим, что за последние 10 лет средний возраст наших мам увеличился с 27 лет почти до 29 лет. И это во многом снижает еще количество рождений», — сообщил Котяков во время выступления на XIII Гайдаровском форуме (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что такие же тренды наблюдаются и в западных странах.