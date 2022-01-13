Бастрыкин сообщил о хищениях на 3,8 млрд рублей в деле Фургала
Участникам преступного сообщества, созданного бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, инкриминировали 10 эпизодов хищений, ущерб составляет 3,8 млрд руб., заявил в интервью «Российской газете» глава СКР Александр Бастрыкин.
Он рассказал, что, по данным СК, злоумышленники похищали имущество и легализовывали его с 2007 по 2020 г. в Москве и Хабаровском крае. «Всего обвиняемым инкриминировано 10 эпизодов преступной деятельности. Общий размер ущерба в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом, составил более 3,8 млрд руб.», — заявил Бастрыкин.
Глава СК добавил, что по делу было арестовано имущество обвиняемых и связанных с ними лиц, деньги и доли уставных капиталов аффилированных организаций на сумму более 1,08 млрд руб.
Фургал был задержан в июле 2020 г., а затем арестован по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Речь идет об организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на убийство Александра Смольского. Вину Фургал не признает. Обвинение настаивает, что экс-губернатор руководил подразделением, которое занималось устранением конкурентов.
В середине октября стало известно о возбуждении двух новых уголовных дел в отношении бывшего губернатора. Это дела по статье об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и по статье об особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Фургал не признал вину и по этим обвинениям.