Глава СК призвал регулировать деятельность блогеров-расследователей наравне со СМИ

Ранее глава СК высказался о негативном влиянии западных игр и кино на российскую молодежь. По его словам, подобная продукция нацелена на дискредитацию России в мире, а также на то, чтобы «ударить» по стране изнутри. В качестве примера Бастрыкин привел тот факт, что в зарубежных фильмах русские зачастую представляются как антагонисты.