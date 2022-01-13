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Глава СК призвал регулировать деятельность блогеров-расследователей наравне со СМИ

Ведомости

Информационные площадки, которые публикуют различные расследования, должны нести такую же ответственность, как и СМИ, заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

«В связи с активным развитием этих источников информации необходимо законодательно определить правовой статус таких площадок и их авторов. Ведь их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации. Логично, если авторы информационных площадок будут нести ответственность наравне со средствами массовой информации», — сказал он в интервью «Российской газете».

По словам Бастрыкина, СК следит за «отдельными спекулятивными публикациями о работе правоохранительной системы» страны. Он отметил, что в подобных материалах сведения часто излагаются однобоко или неверно.

Авторы таких материалов основываются на частных случаях и порой делают недостоверные выводы, добавил глава СК. Иногда данные публикации негативно влияют на расследование, проводимое следователями, резюмировал Бастрыкин.

Ранее глава СК высказался о негативном влиянии западных игр и кино на российскую молодежь. По его словам, подобная продукция нацелена на дискредитацию России в мире, а также на то, чтобы «ударить» по стране изнутри. В качестве примера Бастрыкин привел тот факт, что в зарубежных фильмах русские зачастую представляются как антагонисты.

Ранее по теме: Бастрыкин заявил о негативном влиянии западных игр и кино на молодежь

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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