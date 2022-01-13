Глава СК призвал регулировать деятельность блогеров-расследователей наравне со СМИ
Информационные площадки, которые публикуют различные расследования, должны нести такую же ответственность, как и СМИ, заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
«В связи с активным развитием этих источников информации необходимо законодательно определить правовой статус таких площадок и их авторов. Ведь их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации. Логично, если авторы информационных площадок будут нести ответственность наравне со средствами массовой информации», — сказал он в интервью «Российской газете».
По словам Бастрыкина, СК следит за «отдельными спекулятивными публикациями о работе правоохранительной системы» страны. Он отметил, что в подобных материалах сведения часто излагаются однобоко или неверно.
Авторы таких материалов основываются на частных случаях и порой делают недостоверные выводы, добавил глава СК. Иногда данные публикации негативно влияют на расследование, проводимое следователями, резюмировал Бастрыкин.
Ранее глава СК высказался о негативном влиянии западных игр и кино на российскую молодежь. По его словам, подобная продукция нацелена на дискредитацию России в мире, а также на то, чтобы «ударить» по стране изнутри. В качестве примера Бастрыкин привел тот факт, что в зарубежных фильмах русские зачастую представляются как антагонисты.