В Минобрнауки назвали долю привитых от коронавируса преподавателей и студентов
Около 50% студентов и свыше 90% преподавателей российских вузов привиты от коронавиурса, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.
«Сейчас уже к 50% приближается», — ответил Афанасьев на вопрос о количестве привитых студентов (цитата по ТАСС). Он также отметил, что ситуация отличается в зависимости от регионов и вузов, однако в последнее время наблюдается тренд на увеличение количества привитых.
В ноябре 2021 г. глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что уровень вакцинации среди преподавателей и сотрудников российских вузов составлял около 75%, среди студентов этот показатель достигал 32%. Он уточнил, что при образовательных и научных учреждениях для сотрудников, преподавателей и обучающихся организовано около 900 пунктов вакцинации.
Ранее глава министерства также сообщил, что не видит необходимости вводить ограничительные меры в вузах из-за «омикрона» — университеты уже адаптировались к организации процесса обучения во время пандемии.