В Минобрнауки назвали долю привитых от коронавируса преподавателей и студентов

«Сейчас уже к 50% приближается», — ответил Афанасьев на вопрос о количестве привитых студентов (цитата по ТАСС). Он также отметил, что ситуация отличается в зависимости от регионов и вузов, однако в последнее время наблюдается тренд на увеличение количества привитых.