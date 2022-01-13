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В Минобрнауки назвали долю привитых от коронавируса преподавателей и студентов

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Около 50% студентов и свыше 90% преподавателей российских вузов привиты от коронавиурса, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

«Сейчас уже к 50% приближается», — ответил Афанасьев на вопрос о количестве привитых студентов (цитата по ТАСС). Он также отметил, что ситуация отличается в зависимости от регионов и вузов, однако в последнее время наблюдается тренд на увеличение количества привитых.

В ноябре 2021 г. глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что уровень вакцинации среди преподавателей и сотрудников российских вузов составлял около 75%, среди студентов этот показатель достигал 32%. Он уточнил, что при образовательных и научных учреждениях для сотрудников, преподавателей и обучающихся организовано около 900 пунктов вакцинации.

Ранее глава министерства также сообщил, что не видит необходимости вводить ограничительные меры в вузах из-за «омикрона» — университеты уже адаптировались к организации процесса обучения во время пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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