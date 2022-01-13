МИД заявил о завершении вывоза россиян из Казахстана

Ранее МИД сообщил, что 9 и 10 января из Казахстана в Россию вывезли 1697 человек. В частности, 10 января военно-транспортные самолеты Министерства обороны доставили в Москву из Алма-Аты и Нур-Султана 250 человек. Среди них были также иностранные граждане: шесть венгров, пять австрийцев и ряд казахстанцев, обучающихся в российских вузах.