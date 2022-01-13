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МИД заявил о завершении вывоза россиян из Казахстана

Ведомости

Вывоз россиян из Казахстана, где на фоне протестов в начале года начались массовые беспорядки, завершается, сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России в своем Telegram-канале.

Такое решение принято на фоне стабилизации ситуации в республике, пояснили в ведомстве. Кроме того, с сегодняшнего дня возобновились пассажирские рейсы в Россию из международного аэропорта в Алма-Аты.

Ранее МИД сообщил, что 9 и 10 января из Казахстана в Россию вывезли 1697 человек. В частности, 10 января военно-транспортные самолеты Министерства обороны доставили в Москву из Алма-Аты и Нур-Султана 250 человек. Среди них были также иностранные граждане: шесть венгров, пять австрийцев и ряд казахстанцев, обучающихся в российских вузах.

2 января на западе Казахстана начались волнения на фоне резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем митинги стали происходить в других крупных городах республики. Вскоре демонстрации переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили старую резиденцию президента и международный аэропорт в Алма-Ате.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил экономический ущерб стране от беспорядков примерно в $2-3 млрд. Глава государства ввел в республике чрезвычайное положение до 19 января, сменил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и обратился к партнерам по ОДКБ с просьбой о помощи в урегулировании ситуации. По словам президента, беспорядки организовали международные террористические группы, в том числе из Афганистана.

В связи с этим в Казахстан ввели миротворцев ОДКБ. 11 января Токаев сообщил, что ситуация стабилизируется. 13 января начался вывод миротворцев из республики.

Ранее по теме: Путин высоко оценил роль миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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