МИД заявил о завершении вывоза россиян из Казахстана
Вывоз россиян из Казахстана, где на фоне протестов в начале года начались массовые беспорядки, завершается, сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России в своем Telegram-канале.
Такое решение принято на фоне стабилизации ситуации в республике, пояснили в ведомстве. Кроме того, с сегодняшнего дня возобновились пассажирские рейсы в Россию из международного аэропорта в Алма-Аты.
Ранее МИД сообщил, что 9 и 10 января из Казахстана в Россию вывезли 1697 человек. В частности, 10 января военно-транспортные самолеты Министерства обороны доставили в Москву из Алма-Аты и Нур-Султана 250 человек. Среди них были также иностранные граждане: шесть венгров, пять австрийцев и ряд казахстанцев, обучающихся в российских вузах.
2 января на западе Казахстана начались волнения на фоне резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем митинги стали происходить в других крупных городах республики. Вскоре демонстрации переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили старую резиденцию президента и международный аэропорт в Алма-Ате.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил экономический ущерб стране от беспорядков примерно в $2-3 млрд. Глава государства ввел в республике чрезвычайное положение до 19 января, сменил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и обратился к партнерам по ОДКБ с просьбой о помощи в урегулировании ситуации. По словам президента, беспорядки организовали международные террористические группы, в том числе из Афганистана.
В связи с этим в Казахстан ввели миротворцев ОДКБ. 11 января Токаев сообщил, что ситуация стабилизируется. 13 января начался вывод миротворцев из республики.