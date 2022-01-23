Гинцбург: «омикрон» не поможет выйти из пандемии без вакцинации
Штамм коронавируса «омикрон» не поможет завершить пандемию из-за вероятности появления более опасной мутации, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Предотвратить мутацию вируса можно вакцинацией 75-80% россиян, которую необходимо провести за полгода, считает ученый.
«Нет, он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передается, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», — сказал Гинцбург «Интерфаксу».
Вакцинацию Гинцбург советует проводить препаратом «Спутник». Охват вакцинацией должен быть сопряжен с ее темпами, поэтому прививки большинство граждан должны получить в течение шести месяцев. Глава Центра им. Гамалеи считает штамм «омикрон» для непривитых людей из групп риска не менее опасным, чем штамм «дельта». По его словам, лабораторные данные подтверждают «очень даже неплохую эффективность» «Спутника V» к штамму «омикрон».
«Кроме того, во всяком случае, судя по заявлениям некоторых главных врачей, которые я слышал, госпитализаций с вакциной "Спутник" нет, соответственно, смертей и тяжелых случаев тоже», — сказал Гинцбург.
Вопрос о необходимости модификации вакцины под новый штамм должен решить Минздрав, а наработки для этого есть, добавил ученый.
Ранее Гинцбург заявил о невозможности однозначно утверждать о том, что у зараженных омикрон-штаммом тяжелое течение болезни будет происходить реже, чем у инфицированных другими вариантами коронавируса. Он допустил, что непривитые, возможно, будут переносить COVID-19 хуже. По его данным, эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» составляет около 75%.
Любой штамм вируса, в том числе «омикрон», может стать «живой вакциной», если человек перенес заболевание легко, однако заражение им может вызвать осложнения, говорил также Гинцбург.
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