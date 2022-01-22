Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до 1 февраля проведет проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.
Такое поручение председатель правительства Михаил Мишустин дал на заседании, посвященном реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России штамма «омикрон» и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19, сообщается на сайте кабмина.
«Еще одно поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения – 1 февраля», — говорится в сообщении правительства.
Ранее Мишустин давал поручение проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках в июле прошлого года.
Кроме того, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС) поручено до 24 января передать результаты экспертизы качества помощи больным коронавирусом в региональные минздравы. Направлять такой отчет ФФОМС должен будет каждую неделю.
Минздраву и Минцифры до 24 января предстоит доработать нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122) с медицинской подготовкой. Кол-центры должны быть укомплектованы достаточным количеством специалистов, отметил Мишустин.
«С учетом роста количества звонков к этой работе планируется привлекать студентов медицинских вузов и колледжей. На оплату их труда будет ежемесячно выделяться не менее 300 млн руб.», — рассказали в правительстве.
21 января в России и Москве зафиксировали рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса – за сутки в стране заболели 49 513 человек, в столице – 15 987. Штамм «омикрон» обнаружен в 57 из 85 регионов страны. Вытеснение «омикроном» «дельты» на территории страны – это вопрос нескольких недель, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Введение локдауна при этом пока не обсуждается. Главный критерий, по которому власти принимают решение о введении ограничительных мер, – это готовность системы здравоохранения.
Розничные продажи экспресс-тестов на COVID-19, масок и санитайзеров на фоне новостей о быстром распространении нового штамма «омикрон» в России за последнюю неделю резко возросли, свидетельствует проведенный «Ведомостями» опрос крупных аптечных сетей, интернет-аптек и маркетплейсов.