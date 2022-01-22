Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов

21 января в России и Москве зафиксировали рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса – за сутки в стране заболели 49 513 человек, в столице – 15 987. Штамм «омикрон» обнаружен в 57 из 85 регионов страны. Вытеснение «омикроном» «дельты» на территории страны – это вопрос нескольких недель, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Введение локдауна при этом пока не обсуждается. Главный критерий, по которому власти принимают решение о введении ограничительных мер, – это готовность системы здравоохранения.