Газета
Общество

Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до 1 февраля проведет проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.

Такое поручение председатель правительства Михаил Мишустин дал на заседании, посвященном реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России штамма «омикрон» и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19, сообщается на сайте кабмина.

«Еще одно поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения – 1 февраля», — говорится в сообщении правительства.

Ранее Мишустин давал поручение проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках в июле прошлого года. 

Ранее по теме: Лаборатории начинают делать тесты на «омикрон»

Кроме того, Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС) поручено до 24 января передать результаты экспертизы качества помощи больным коронавирусом в региональные минздравы. Направлять такой отчет ФФОМС должен будет каждую неделю.

Минздраву и Минцифры до 24 января предстоит доработать нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122) с медицинской подготовкой. Кол-центры должны быть укомплектованы достаточным количеством специалистов, отметил Мишустин.

«С учетом роста количества звонков к этой работе планируется привлекать студентов медицинских вузов и колледжей. На оплату их труда будет ежемесячно выделяться не менее 300 млн руб.», — рассказали в правительстве.

21 января в России и Москве зафиксировали рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса – за сутки в стране заболели 49 513 человек, в столице – 15 987. Штамм «омикрон» обнаружен в 57 из 85 регионов страны. Вытеснение «омикроном» «дельты» на территории страны – это вопрос нескольких недель, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Введение локдауна при этом пока не обсуждается. Главный критерий, по которому власти принимают решение о введении ограничительных мер, – это готовность системы здравоохранения.

Розничные продажи экспресс-тестов на COVID-19, масок и санитайзеров на фоне новостей о быстром распространении нового штамма «омикрон» в России за последнюю неделю резко возросли, свидетельствует проведенный «Ведомостями» опрос крупных аптечных сетей, интернет-аптек и маркетплейсов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных