Главное о коронавирусе за 21 января

Главное о коронавирусе за 21 январяСо «Спутником V» пустят на Кипр без ПЦР, ФМБА подало заявку на регистрацию новой вакцины
В России и Москве зафиксировали рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса – за предыдущие сутки в стране заболели 49 513 человек, в столице – 15 987.
Штамм «омикрон» обнаружен в 57 из 85 регионов страны, но пока доминирует «дельта» – на ее долю приходится 52,3%, на «омикрон» и другие штаммы – 47,7%. Три дня назад на «дельту» в России приходилось 60%. Вытеснение «омикроном» «дельты» на территории страны – это вопрос нескольких недель, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По мнению инфекциониста, главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, это произойдет через месяц.
Введение локдауна при этом пока не обсуждается. Главный критерий, по которому власти принимают решение о введении ограничительных мер, – это готовность системы здравоохранения, пояснил «Ведомостям» Вознесенский. Если ковидные койки начинают заканчиваться, такие меры вводятся. В случае с «омикроном» ситуация серьезная, но сейчас только для поликлинического звена, а не для стационаров, сказал он.
Число госпитализаций в Москве выросло на 14% по сравнению с предыдущим днем – до 1064 пациента. На ИВЛ находятся 510 человек (+21 за день).
Количество человек, которые бессимптомно или легко переносят COVID-19, не обращаются к врачам и, соответственно, не входят в официальную статистику, может в 6-10 раз превышать официальное количество заболевших, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут в середине февраля, в Москве он наступит в конце января – начале февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на инфекциониста Евгения Тимакова.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил с 21 января перевести на удаленный режим работы максимально возможное число сотрудников аппарата правительства, а также федеральных органов власти.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос на 0,7 п. п. и достиг 64,4% при цели в 80%. Регионом-лидером является Севастополь. Там показатель составляет 90,5%. Значение выше целевого зафиксировано также в Санкт-Петербурге (84,6%), Карелии (83,0%) и на Чукотке (80,6%). В Москве уровень коллективного иммунитета оценивается в 66,6%.
ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Конвасэл», сообщает ТАСС, ссылаясь на данные государственного реестра лекарственных средств.
С 1 марта привитые вакциной «Спутник V» россияне смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста, соблюдения карантина и получения специальных разрешений на въезд. Туристам будет необходимо предъявить сертификат с QR-кодом с сайта госуслуг. «Спутник лайт» признается в качестве бустера. Сертификат о вакцинации для въезда на Кипр действителен девять месяцев. Если с момента завершения курса прошло более девяти месяцев, то туристу потребуется сделать бустерную дозу. Отправляться в страну можно сразу же, как только на сайте госуслуг появится сертификат о вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта. Непривитым россиянам потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не ранее 72 часов до вылета или экспресс-теста на антиген (не ранее чем за 24 часа до вылета). Невакцинированным туристам предстоит проходить платный ПЦР-тест по прибытии.
В мире за неделю выявили почти 21 млн заболевших ковидом. Это новый максимум за пандемию – такие подсчеты приводит ТАСС. Больше всего инфицированных фиксируют в США, накануне там зарегистрировали 1,18 млн случаев заражения.