Главное о коронавирусе за 21 января

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос на 0,7 п. п. и достиг 64,4% при цели в 80%. Регионом-лидером является Севастополь. Там показатель составляет 90,5%. Значение выше целевого зафиксировано также в Санкт-Петербурге (84,6%), Карелии (83,0%) и на Чукотке (80,6%). В Москве уровень коллективного иммунитета оценивается в 66,6%.

С 1 марта привитые вакциной «Спутник V» россияне смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста, соблюдения карантина и получения специальных разрешений на въезд. Туристам будет необходимо предъявить сертификат с QR-кодом с сайта госуслуг. «Спутник лайт» признается в качестве бустера. Сертификат о вакцинации для въезда на Кипр действителен девять месяцев. Если с момента завершения курса прошло более девяти месяцев, то туристу потребуется сделать бустерную дозу. Отправляться в страну можно сразу же, как только на сайте госуслуг появится сертификат о вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта. Непривитым россиянам потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не ранее 72 часов до вылета или экспресс-теста на антиген (не ранее чем за 24 часа до вылета). Невакцинированным туристам предстоит проходить платный ПЦР-тест по прибытии.