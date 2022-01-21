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Общество

Мишустин поручил перевести на удаленку максимальное число сотрудников органов власти

Ведомости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил с 21 января перевести на удаленный режим работы максимально возможное число сотрудников аппарата правительства, а также федеральных органов власти, следует из публикации в Telegram-канале правительства.

«Еще одно поручение касается максимально возможного перевода на удаленный режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве. Решение об этом также вступает в силу 21 января», — говорится в сообщении.

Помимо этого, премьер-министр с 21 января поручил перевести на дистанционный формат максимально возможное количество совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций.

21 января в России зафиксировали рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса. За последние сутки, по данным оперативного штаба, в стране выявили 49 513 человек с коронавирусом, а в Москве — 15 987, что также является рекордным показателем. 11 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при негативном сценарии развития ситуации заболеваемость коронавирусом в России может превысить 100 000 новых заражений в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных