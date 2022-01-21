Мишустин поручил перевести на удаленку максимальное число сотрудников органов власти
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил с 21 января перевести на удаленный режим работы максимально возможное число сотрудников аппарата правительства, а также федеральных органов власти, следует из публикации в Telegram-канале правительства.
«Еще одно поручение касается максимально возможного перевода на удаленный режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве. Решение об этом также вступает в силу 21 января», — говорится в сообщении.
Помимо этого, премьер-министр с 21 января поручил перевести на дистанционный формат максимально возможное количество совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций.
21 января в России зафиксировали рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса. За последние сутки, по данным оперативного штаба, в стране выявили 49 513 человек с коронавирусом, а в Москве — 15 987, что также является рекордным показателем. 11 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при негативном сценарии развития ситуации заболеваемость коронавирусом в России может превысить 100 000 новых заражений в сутки.