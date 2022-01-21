Мишустин поручил перевести на удаленку максимальное число сотрудников органов власти

21 января в России зафиксировали рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса. За последние сутки, по данным оперативного штаба, в стране выявили 49 513 человек с коронавирусом, а в Москве — 15 987, что также является рекордным показателем. 11 января руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при негативном сценарии развития ситуации заболеваемость коронавирусом в России может превысить 100 000 новых заражений в сутки.