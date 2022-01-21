Кипр разрешил привитым «Спутником V» россиянам не сдавать ПЦР-тест

В АТОР пояснили, что российским туристам будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации одной из вакцин, которые признаются на Кипре. В этот список входят «Спутник V», Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Covaxin, Novavax Nuvaxovid и «Спутник лайт» (последний - в качестве бустера). Сертификат о вакцинации для въезда на Кипр действителен 9 месяцев. Если с момента завершения курса прошло более 9 месяцев, то туристу потребуется сделать бустерную дозу.