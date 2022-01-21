Кипр разрешил привитым «Спутником V» россиянам не сдавать ПЦР-тест
С 1 марта привитые вакциной «Спутник V» россияне смогут отдыхать на Кипре без ПЦР-теста, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Вне зависимости от национальности и страны отправления вакцинированные или переболевшие коронавирусом путешественники с 1 марта освобождаются от обязанностей предоставления ПЦР-тестов, соблюдения карантина и получения специальных разрешений на въезд», — говорится в сообщении.
В АТОР пояснили, что российским туристам будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации одной из вакцин, которые признаются на Кипре. В этот список входят «Спутник V», Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Covaxin, Novavax Nuvaxovid и «Спутник лайт» (последний - в качестве бустера). Сертификат о вакцинации для въезда на Кипр действителен 9 месяцев. Если с момента завершения курса прошло более 9 месяцев, то туристу потребуется сделать бустерную дозу.
Непривитым россиянам потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до вылета или экспресс-теста на антиген. Россия не входит в список стран, которым правительство Кипра разрешило использовать справки о перенесенном коронавирусе при въезде в страну.
Для россиян, привитых «Спутником V», в качестве бустера признают «Спутник V» (две дозы) или однофазный «Спутник лайт». В АТОР также напомнили, что Кипр не требует выдерживать обязательную паузу после окончания курса прививки. Отправляться в страну можно сразу же, как только на сайте госуслуг появится сертификат о вакцинации на английском языке с данными загранпаспорта.