Иммунолог оценил реальное число зараженных коронавирусом в России

По данным на 14 января, уровень коллективного иммунитета в России оценивался в 63,7%. Первую прививку от COVID-19 сделали 80,2 млн жителей, обе — 76,5 млн. При этом целью правительства по коллективному иммунитету сейчас является уровень в 80%. Тем не менее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что даже такой показатель является недостаточным и для защиты нужно 90-95%.