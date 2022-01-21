Газета
Общество

Иммунолог оценил реальное число зараженных коронавирусом в России

Ведомости

Число людей, которые бессимптомно или легко переносят COVID-19, не обращаются к врачам и, соответственно, не входят в официальную статистику, может в 6-10 раз превышать официальное количество заболевших, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Об этом эксперт высказался, отвечая на вопрос, когда новая волна заболеваемости пойдет на спад. По словам Жемчугова, чтобы спрогнозировать это, нужно знать уровень коллективного иммунитета, а такой необходимо рассчитывать с учетом пациентов с бессимптомной или легкой формами COVID-19.

«Вот их в 6 или, повторюсь, в 10 даже раз больше, чем выявленных зараженных», — сказал врач агентству «РИА Новости».

По данным оперштаба на 20 января, коронавирусом в стране болеют 663 868 человек. Так, за время пандемии инфекцию выявили более чем у 10,9 млн граждан, из которых почти 10 млн выздоровели, 324 060 скончались.

По данным на 14 января, уровень коллективного иммунитета в России оценивался в 63,7%. Первую прививку от COVID-19 сделали 80,2 млн жителей, обе — 76,5 млн. При этом целью правительства по коллективному иммунитету сейчас является уровень в 80%. Тем не менее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что даже такой показатель является недостаточным и для защиты нужно 90-95%.

Ранее по теме: В Великобритании оценили риск повторного заражения «омикроном»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных