Иммунолог оценил реальное число зараженных коронавирусом в России
Число людей, которые бессимптомно или легко переносят COVID-19, не обращаются к врачам и, соответственно, не входят в официальную статистику, может в 6-10 раз превышать официальное количество заболевших, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Об этом эксперт высказался, отвечая на вопрос, когда новая волна заболеваемости пойдет на спад. По словам Жемчугова, чтобы спрогнозировать это, нужно знать уровень коллективного иммунитета, а такой необходимо рассчитывать с учетом пациентов с бессимптомной или легкой формами COVID-19.
«Вот их в 6 или, повторюсь, в 10 даже раз больше, чем выявленных зараженных», — сказал врач агентству «РИА Новости».
По данным оперштаба на 20 января, коронавирусом в стране болеют 663 868 человек. Так, за время пандемии инфекцию выявили более чем у 10,9 млн граждан, из которых почти 10 млн выздоровели, 324 060 скончались.
По данным на 14 января, уровень коллективного иммунитета в России оценивался в 63,7%. Первую прививку от COVID-19 сделали 80,2 млн жителей, обе — 76,5 млн. При этом целью правительства по коллективному иммунитету сейчас является уровень в 80%. Тем не менее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что даже такой показатель является недостаточным и для защиты нужно 90-95%.