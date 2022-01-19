В Великобритании оценили риск повторного заражения «омикроном»
Риск повторного заражения коронавирусом при распространении штамма «омикрон» вырос в 16 раз по сравнению с периодом доминирования штамма «дельта», сообщила Национальная статистическая служба Великобритании.
«Риск повторного заражения в период доминирования "омикрона" (с 20 декабря 2021 г. и далее) был в 16 раз выше, чем в период доминирования "дельты" (с мая по декабрь 2021 г.)», — говорится в сообщении.
Риск повторного заражения коронавирусом у непривитых вдвое больше, чем у тех, кто прошел полную вакцинацию в срок от 14 до 89 дней до встречи с вирусом. Повышенный риск повторного заражения есть и у людей, которые сделали вторую прививку более 90 дней назад.
В сообщении отмечается, что в течение последних двух недель 2021 г. люди, которые сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавируса, прошли полную вакцинацию 15-180 дней назад или уже ревакцинировались, реже получали положительный тест на вирус, как и те, кто перенес COVID-19 ранее. Также риск заражения был ниже у людей, которые прошли ревакцинацию или завершили вакцинацию за 15-180 дней до этого.
Заболеваемость коронавирусом в России начала резко расти с 11 января на фоне распространения южноафриканского штамма коронавируса «омикрон». Если 10 января суточный прирост инфицированных составил 15 830 случаев, то сегодня — 33 899. Скончались при этом за 24 часа 698 заболевших. В целом за время пандемии коронавирус выявили почти у 10,9 млн граждан, из которых 9,9 млн выздоровели, 323 376 умерли. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России на 14 января составил 63,7%.