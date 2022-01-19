В Великобритании оценили риск повторного заражения «омикроном»

В сообщении отмечается, что в течение последних двух недель 2021 г. люди, которые сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавируса, прошли полную вакцинацию 15-180 дней назад или уже ревакцинировались, реже получали положительный тест на вирус, как и те, кто перенес COVID-19 ранее. Также риск заражения был ниже у людей, которые прошли ревакцинацию или завершили вакцинацию за 15-180 дней до этого.